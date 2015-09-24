عروسک گردان های «کلاه قرمزی» با «کدوزری» همکاری می کنند

حامد زحکمتش یکی از عروسک گردان های نمایش «کدوزری» درباره اجرای این اثر نمایشی به خبرنگار مهر گفت: نمایش «کدوزری» که سال گذشته در جشنواره عروسکی تهران – مبارک اجرا شده بود قرار است از شنبه ۴ مهرماه اجرای عمومی خود را در سالن گوشه فرهنگسرای نیاوران آغاز کند.

وی افزود: محمد اعلمی کارگردان این اثر نمایشی است و گیتی مرتضوی و راضیه برومند نویسندگان این نمایش هستند. نمایش «کدوزری» یک اثر عروسکی به شیوه تاپ – تیبل است و از داستاهای فولکلور ایرانی گرفته شده است.

یکی از عروسک گردان های شخصیت «آقای همساده» در مورد داستان این نمایش توضیح داد: نمایش «کدوزری» درباره زندگی یک خانواده روستایی است که بچه دار نمی شوند و یک کدو را در باغچه خانه شان پرورش می دهند اما این کدو بزرگ و بزرگتر می شود و به مرور زمان دست و پا هم در می آورد و تبدیل به بچه نداشته این خانواده می شود. البته داستان اصلی این نمایش از اینجا به بعد آغاز می شود. مدت زمان این نمایش یک ساعت است و گروه سنی بالای ۱۰ سال به همراه خانواده هایشان می توانند از این اثر نمایشی دیدن کنند.

زحکمتش در پایان صحبت هایش متذکر شد: در اجرای این اثر نمایشی مجموعه ای از عروسک گردان های مجموعه «کلاه قرمزی» به عنوان گرداننده عروسک ها که وظیفه بازی سازی هم برعهده دارند، حضور خواهند داشت. محمد لقمانیان، علی اعتصامی فر، فروزان بهرام پور، سلمان فرخنده، نیما رمضانی و خود من از جمله عروسک گردان های این اثر نمایشی هستیم.

نمایش «کدوزری» به کارگردانی محمد اعلمی از ۴ تا ۲۴ مهرماه هر شب ساعت ۲۰ در سالن گوشه فرهنگسرای نیاوران میزبان علاقه مندان به تئاتر است.