تسلط ارتش لیبی بر مراکز استراتژیک در بنغازی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، فرماندهی ارتش لیبی با صدور بیانیه ای از تسلط نظامیان این کشور بر مراکز استراتژیک در شهر بنغازی خبر می دهد.

بر اساس این گزارش، نظامیان ارتش لیبی پس از سلسله درگیری های شدید با تروریست های داعش موفق شدند آنها را به عقب رانده و کنترل برخی از مراکز استراتژیک در بنغازی را به دست بگیرند.

فرماندهی ارتش لیبی در بیانیه خود اعلام کرد مراکزی که نظامیان بر آنها سیطره یافتند پیشتر در کنترل تروریست های تکفیری داعش بوده است.

پیشتر «احمد بن حلی» معاون دبیرکل اتحادیه عرب در سخنانی ضمن ابراز نگرانی از تحولات امنیتی در لیبی از گروه های سیاسی در این کشور خواست تا نسبت به تشکیل دولت وحدت ملی اقدام نمایند.

وی با بیان اینکه اتحادیه عرب با جدیت تمامی تحرکات و تحولات اخیر در لیبی را دنبال می کند، تصریح کرده بود: همکاری گروه های مختلف لیبی با فرستاده ویژه سازمان ملل به این کشور به منظور تشکیل دولت وحدت ملی یکی از مؤثرترین اقدامات برای برقراری ثبات در این کشور محسوب می شود.

این در حالی است که دولت لیبی پیشتر به منظور جلوگیری از تقویت و گسترش داعش در این کشور، از جامعه جهانی و اتحادیه عرب درخواست کرده تا این دولت را در حمله هوایی به مواضع این گروه تروریستی یاری کنند.

شهر سرت لیبی هم اکنون تحت سیطره کامل تروریست های داعش است.