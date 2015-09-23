به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری قم، سید مهدی صادقی در دیدار بهمن نامور مطلق معاون سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری طی سخنانی تقویت واحدهای تولیدی صنایع دستی را خواستار شد.

استاندار قم با اشاره به جایگاه ملی و بین المللی فرش قم، افزود: در صورت سرمایه گذاری در این صنعت سودآور و تسهیل صادرات آن به کشورهای خارجی، ارزش افزوده بسیار خوبی نصیب استان خواهد شد.

وی پتانسیل صنایع دستی در ایجاد اشتغال پایدار را مورد توجه قرار داد و افزود: با اعطای تسهیلات می‌توانیم شاهد رونق بیش از پیش این صنعت در قم باشیم.

صادقی همچنین ایجاد نمایشگاه‌های دائمی صنایع دستی استان قم را جهت معرفی و عرضه محصولات تولید شده در قم به زائران بسیار با اهمیت برشمرد و بر ضرورت برنامه ریزی برای ایجاد نمایشگاه فاخر صنایع دستی در قم تأکید کرد.

راه‌اندازی دهکده صنایع دستی اسلامی

به گزارش اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قم، معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیز در این دیدار گفت: دهکده صنایع دستی شیعی و اسلامی در این استان با تعامل استانداری و سایر نهادهای مربوطه راه اندازی شود.

بهمن نامور مطلق اظهار داشت: در صورتی که تمهیدات لازم و مساعدت‌هایی در این زمینه صورت بگیرد این دهکده در محدوده محور تهران- قم محل تردد زائران و مسافران راه اندازی شده و برای اشتغالزایی و سودآوری استان مفید است.

وی افزود: استان قم از لحاظ موقعیت مکانی و شهر زیارتی یک فرصت استثنایی برای کل کشور است از این رو باید از حضور و ظرفیت زائران غیر ایرانی و طلاب به عنوان رابطین اقتصادی در کشورهای مختلف برای معرفی بازار صنایع دستی بهره‌مند شویم.

معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با اشاره به اینکه استان قم در بخش تولید مشکلی وجود ندارد، گفت: در این استان هنرمندان شاخصی وجود دارد که در سطح کشور نمونه است لذا نیازمند تجاری سازی و معرفی آثار دستی با برپایی نمایشگاه‌ها و راه اندازی دهکده صنایع دستی هستند.

ارایه تسهیلات سه و نیم میلیاردی به هنرمندان صنایع دستی قم

وی افزود: استان قم با تعامل نهادهای مربوطه می‌تواند جاذبه‌های سوغات زیارتی را برای زائران و مسافران فراهم سازد تا شاهد رشد در بازار صنایع دستی استان باشیم از این ستاد سوغات زیارتی در این استان نیز مانند مشهد مقدس تشکیل می‌شود.

نامور مطلق از ارایه تسهیلات سه و نیم میلیاردی به هنرمندان صنایع دستی قم خبر داد و گفت: از این مبلغ یک میلیارد تومان به هنرمندان مشاغل خانگی، یک میلیارد به هنرمندان روستایی‌ها و یک و نیم میلیارد برای کارآفرینی هنرمندان صنایع دستی اختصاص می‌یابد.

وی با بیان اینکه کشورمان از نظر تنوع صنایع دستی در دنیا در سطح بالاتری قرار دارد گفت: این تنوع صنایع دستی به حدی است که از هند و چین در رتبه‌های بالاتری قرار داریم ضمن اینکه با وجود این ظرفیت‌ها در تجارت صنایع دستی مشکل پیدا کرده‌ایم.

معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری افزود: در بازارهای داخلی شاهد فروش کالاهای چینی، هندی و ترکیه‌ای با قیمت ارزان و کیفیت پایین هستیم در حالی صنایع دستی کشورمان از لحاظ کیفیتی در رده بالاتری است.