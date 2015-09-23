به گزارش خبرنگار مهر، در بخشی از آیین افتتاح فاز اول مجتمع فرهنگی شهرستان آستارا که عصر چهارشنبه برگزار شد، نشان درجه یک فرهنگ و هنر مردم این شهرستان به محمد علی نجفی به پاس حمایت وی از حوزه فرهنگ و هنر اهدا شد.

افتتاح همزمان چهار مدرسه با ۲۷ کلاس درس در روستاهای شهرستان آستارا و بخش لوندویل با مشارکت خیّرین مدرسه‌ساز و سازمان نوسازی مدارس استان گیلان، افتتاح پروژه گازرسانی به روستای کوهستانی و توریستی کوته‌کومه، پروژه تأمین آب آشامیدنی پنج روستای محروم شهرستان آستارا و افتتاح همزمان هشت هزار و ۱۱ واحد مسکن مهر استان گیلان در محل پروژه ۱۹۲واحدی مسکن معلولان آستارا با حضور قائم ‌مقام وزیر راه و شهرسازی در امور مسکن مهر از دیگر برنامه‌های سفر یک‌روزه استاندار گیلان به شهرستان مرزی بندر آستارا بود.

محمدعلی نجفی استاندار گیلان پیش از افتتاح این طرح‌های عمرانی، با حضور در گلزار شهدای این شهرستان به مقام شامخ شهدای هشت سال دفاع مقدس این خطه مرزنشین ادای احترام کرد.