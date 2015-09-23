کاریکاتوریست ها امروز به موضوعات استعفا مدیر اجرایی شرکت «فولکس واگن»، به ثمر رساندن ۵ گل توسط «لوان دوفسکی»، کناره گیری «اسکات واکر» از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و کودکان جنگ پرداختند.