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«مارتین وینترکورن» مدیر اجرایی شرکت خودروسازی فولکس واگن در پی رسوایی تقلب در تستهای میزان آلایندگی خودروهای این شرکت استعفا کرد. (cartoonmovement)
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