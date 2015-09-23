شکست سنگین بارسلونا در خانه سلتاویگو/ ضد حملات کمرشکن میزبان

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بارسلونا چهارشنبه شب در هفته پنجم رقابتهای لالیگای اسپانیا در زمین تیم سلتاویگو به میدان رفت و در پایان شکست ۴ بر یک را مقابل این تیم متحمل شد. این نخستین باخت بارسلونا بعد از چهار برد پیاپی بود.

نیمه اول این بازی با حساب ۲ بر صفر به سود سلتاویگو خاتمه یافت. نولیتو در دقیقه ۲۶ روی یک ضربه فنی زیبا دروازه ترشتگن را گشود. در دقیقه ۳۰ اشتباه پیکه در دفع توپ باعث شد تا ایاگو آسپاس فرار کند و در حالت تک به تک با ترشتگن برای دومین بار دروازه بارسا را باز کند.

در نیمه دوم بارسلونا میدانداری کرد و روی دروازه حریف فشار زیادی وارد کرد. بغد از اینکه بارسایی‌ها یک بار تیر دروازه میزبان را به لرزه در آوردند یاگو آسپاس در دقیقه ۵۶ در یک ضد حمله کمرشکن از زمین خود فرار کرد و بار دیگر در حالت تک به تک با ترشتگن گلزنی کرد. بارسلونا برای رسیدن به گل تا دقیقه ۸۰ صبر کرد تا اینکه نیمار یکی از سه گل میزبان را جبران کرد.

این پایان کار نبود و سلتاویگو در دقیقه ۸۳ به گل چهارم خود دست یافت. جان گویدتی توپ ارسالی از راست را در میان مدافعان متزلزل بارسا استپ کرد و با ضربه‌ای رو پا برای چهارمین بار ترشتگن را مغلوب کرد.

بارسلونا با این شکست غیر منتظره صدر جدول لالیگا را از دست داد و در امتیاز ۱۲ باقی ماند. تیم سلتاویگو با ۱۳ امتیاز بالاتر از اتلتیکو مادرید و بارسلونا موقتا صدرنشین شد.

در دو بازی دیگر همزمان نتایج زیر به دست آمد:

* لوانته ۲ - ایبار ۲

* رایو وایه‌کانو ۲ - خیخون یک