آرسنال دربی لندن را مقابل تاتنهام برد/ پیروزی پرگل چلسی و یونایتد

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای فوتبال جام اتحادیه باشگاههای انگلیس چهارشنبه شب ادامه پیدا کرد که در یکی از دیدارها تیمهای تاتنهام و آرسنال دربی شهر لندن را برگزار کردند و در پایان شاگردان آرسن ونگر با حساب ۲ بر یک از سد میزبان خود گذشتند. متئو فلامینی هر دو گل آرسنال را در دقایق ۲۶ و ۷۸ به ثمر رساند. کالوم چمبرز (۵۶ - گل به خودی) زننده گل تاتنهام بود.
نتایج دیدارهای برگزار شده به شرح زیر است:
* نوریچ ۳ - وست برومویچ صفر
* نیوکاسل صفر - شفیلدونزدی یگ
* میلتون کینز دونز صفر - ساوتهمپتون ۶
* تاتنهام صفر - آرسنال ۲
* کریستال پالاس ۴ - چارلتون اتلتیک یک
* والسال یک - چلسی ۴
* منچستر یونایتد ۳ - ایپسویچ صفر
* لیورپول یک - کارلیسله صفر
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