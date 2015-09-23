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۲ مهر ۱۳۹۴، ۰:۲۴

جام اتحادیه انگلیس؛

آرسنال دربی لندن را مقابل تاتنهام برد/ پیروزی پرگل چلسی و یونایتد

آرسنال دربی لندن را مقابل تاتنهام برد/ پیروزی پرگل چلسی و یونایتد

رقابتهای فوتبال جام اتحادیه باشگاه‌های انگلیس با پیروزی آرسنال در دربی لندن، برد پرگل تیم های چلسی و ساوتهمپتون و برتری خانگی منچستر یونایتد همراه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای فوتبال جام اتحادیه باشگاه‌های انگلیس چهارشنبه شب ادامه پیدا کرد که در یکی از دیدارها تیم‌های تاتنهام و آرسنال دربی شهر لندن را برگزار کردند و در پایان شاگردان آرسن ونگر با حساب ۲ بر یک از سد میزبان خود گذشتند. متئو فلامینی هر دو گل آرسنال را در دقایق ۲۶ و ۷۸ به ثمر رساند. کالوم چمبرز (۵۶ - گل به خودی) زننده گل تاتنهام بود.

نتایج دیدارهای برگزار شده به شرح زیر است:

* نوریچ ۳ - وست برومویچ صفر
* نیوکاسل صفر - شفیلدونزدی یگ
* میلتون کینز دونز صفر - ساوتهمپتون ۶
* تاتنهام صفر - آرسنال ۲
* کریستال پالاس ۴ - چارلتون اتلتیک یک
* والسال یک - چلسی ۴
* منچستر یونایتد ۳ - ایپسویچ صفر
* لیورپول یک - کارلیسله صفر

 

کد مطلب 2923296

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