آرسنال دربی لندن را مقابل تاتنهام برد/ پیروزی پرگل چلسی و یونایتد

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای فوتبال جام اتحادیه باشگاه‌های انگلیس چهارشنبه شب ادامه پیدا کرد که در یکی از دیدارها تیم‌های تاتنهام و آرسنال دربی شهر لندن را برگزار کردند و در پایان شاگردان آرسن ونگر با حساب ۲ بر یک از سد میزبان خود گذشتند. متئو فلامینی هر دو گل آرسنال را در دقایق ۲۶ و ۷۸ به ثمر رساند. کالوم چمبرز (۵۶ - گل به خودی) زننده گل تاتنهام بود.

نتایج دیدارهای برگزار شده به شرح زیر است:

* نوریچ ۳ - وست برومویچ صفر

* نیوکاسل صفر - شفیلدونزدی یگ

* میلتون کینز دونز صفر - ساوتهمپتون ۶

* تاتنهام صفر - آرسنال ۲

* کریستال پالاس ۴ - چارلتون اتلتیک یک

* والسال یک - چلسی ۴

* منچستر یونایتد ۳ - ایپسویچ صفر

* لیورپول یک - کارلیسله صفر