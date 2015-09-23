۲۴۱ زن و کودک از اسارت بوکوحرام آزاد شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، بنا بر اعلام ارتش نيجريه نظامیان این کشور ۲۴۱ زن و کودک را طي عملياتي از اسارت شبه نظاميان بوکوحرام آزاد کردند. زنان و کودکان به اسارت گرفته شده روز سه شنبه در منطقه بانکي واقع در ايالت بورنو در نزديکي مرز کامرون آزاد شدند.

شبه نظاميان بوکوحرام از منطقه بانکي به عنوان پايگاهي براي حمله به نقاط مرزي در داخل و اطراف کامرون استفاده مي کنند. سخنگوي ارتش به خبرگزاري فرانسه گفت تمام کساني که در اين عمليات آزاد شدند توسط شبه نظاميان بوکوحرام به اسارت گرفته شده بودند.

سازمان عفو بين الملل اعلام کرده است که از اوايل سال جاري شبه نظاميان بوکوحرام بيش از ۲۰۰۰ زن و دختر را به اسارت خود درآورده اند. این در حالی است که صدها نفر از زنان و کودکان در این منطقه در جنگل های بورنو نگهداری می شدند.

در عملیات ارتش همچنین ۴۳ نفر از اعضای بوکوحرام در عملیات نظامیان نیجریه در روستاهای بولاتوری و جانگوروری دستگیر شدند. هنوز ارتش نیجریه به طور رسمی این عملیات ها را تایید نکرده است.

گفتنی است هفته گذشته سرکرده بوکو حرام پیروزیهای اعلام شده از سوی ارتش نیجریه را دروغ خواند.