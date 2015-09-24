نگرانی هلند از افزایش گروههای سلفی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، سرویس مخفی هلند از فعالیت های روزافزون گروههای سلفی در این کشور خبر می دهد که جوانان را برای گروههای افراطی در خاورمیانه پرورش می دهند.

سرویس مخفی هلند موسوم به AIVD در گزارشی به این نکته اشاره می کند که هرچند نمی توان سلفی گری را یک خطر عنوان کرد ولی افکار ضد دموکراسی آنها باعث پیامهایی در جهت گسترش افراطی گری در بین جوانان می شود.

در گزارش سرویس مخفی هلند که به صورت مشترک با سازمان ملی ضد تروریسم هلند منتشر شده آمده است: بحران خاورمیانه و به خصوص سوریه باعث بلندتر شدن صدای این گروههای سلفی و بالا رفتن فعالیت آنها در سالهای اخیر شده است.

به گفته سرویس های اطلاعاتی هلند هرچند پیامهای گروههای سلفی به راحتی در شبکه های اجتماعی منتشر می شود ولی امکان شناسایی کامل تعداد گروهها یا فعالیت آنها در کشور وجود ندارد.

مثل بسیاری از کشورهای اروپایی هلند نیز از خیل جوانانی گزارش می دهد که هر روز تحت تاثیر فعالیت تبلیغی این گروههای سلفی به داعش در سوریه و عراق می پیوندند.

آخرین آمار کشور هلند نشان می دهد ۲۰۰ جوان هلندی در سال اخیر به داعش پیوسته اند که ۳۰ نفر از آنها در مبارزه علیه دولت سوریه و عراق کشته شده اند. گفتنی است ارتش عراق و سوریه تا کنون صدها نفر از نیروهای داعش را دستگیر کرده است که تابعیت کشورهای اروپایی را دارند.