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۲ مهر ۱۳۹۴، ۸:۵۲

بیانیه وزارت دفاع به مناسبت هفته دفاع مقدس؛

پیام‌ الهام‌بخش‌ دفاع مقدس اقتدار صنعت دفاعی را رقم زد

پیام‌ الهام‌بخش‌ دفاع مقدس اقتدار صنعت دفاعی را رقم زد

در بخشی از این بیانیه آمده است:اقتدار درتقویت توان دفاعی و قدرت بازدارندگی در کنار نفوذ گفتمان انقلاب اسلامی و فرهنگ مقاومت و شهادت درعمق جغرافیای منطقه ازجمله پیامدهای الهام‌بخش وبرجسته دفاع مقدس است

به گزارش خبرگزاری مهر،  وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به مناسبت فرا رسیدن هفته دفاع مقدس بیانیه‌‌ای را صادر کرده که متن آن به شرح زیر است:

‌۳۱ شهریور ماه ۵۹ هر چند سرآغاز تهاجم و حشیانه و نیابتی ارتش بعثی صدام برای نابودی انقلاب و نظام اسلامی قرار گرفت، اما در تاریخ کشورمان به نقطه شکوفایی و درخشندگی عزم و اراده ملی و همه جانبه ملت ایران برای مقاومت و پایداری برابر نقشه شیطانی نظام سلطه و استکبار جهانی تبدیل شد.

حماسه مقاومت و پایداری وصف‌ناپذیر ملت ایران و رزمندگان دلاور اسلام در طول ۸ سال دفاع مقدس در برابر متجاوزی که با حمایت ابرقدرت‌های شرق و غرب و همراهی ارتجاع منطقه و نیز دولت‌های وابسته فرامنطقه‌ای پای به میدان جنگ، تجاوز و اشغالگری گذارده بود، پس از جنگ تحمیلی به الگویی فراتر از جغرافیای ایران عزیز تبدیل و ظهور مقاومت اسلامی و ضدصهیونیستی در منطقه راهبردی غرب آسیا را رقم زد.

عینیت تفکر و روحیه بسیجی و خودباوری و ابتکار عمل در ارتقای ظرفیت‌های دفاعی از رهگذر طراحی و تولید سامانه‌ها و تجهیزات دفاع محور در حوزه‌های مختلف هوایی، صنایع الکترونیک، دریایی، زمینی، هوافضا و موشکی و عبور سرافرازانه صنعت دفاعی کشور از حصار تحریم‌های ظالمانه و نیل به قله‌های رفیع پیشرفت و اقتدار در تقویت توان دفاعی و قدرت بازدارندگی در کنار نفوذ گفتمان انقلاب اسلامی و فرهنگ مقاومت و شهادت در عمق جغرافیای منطقه از جمله پیامدهای الهام‌بخش و برجسته دفاع مقدس فرزندان ملت ایران و تربیت یافتگان مکتب ولایت فقیه و عاشورا قلمداد می‌شود.

دفاع مقدس آیینه‌ تمام‌نمای ظرفیت‌ها و توانمندی‌های نظام و ملت رشید و انقلابی ایران در دفاع از استقلال و تمامیت ارضی کشور و ارزش‌ها و آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی و نیز فراهم‌سازی تمهیدات راهبردی برای ترویج پیام عزت‌آفرین و آزادی‌بخش اسلام ناب محمدی (ص) به جهان تحت سلطه و آحاد محرومان و مستضعفین عالم است که ابعاد و زوایای سرنوشت‌ساز خود را در دسترس ملل آزاده و حق‌طلب قرار داده است.

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ‌با گرامیداشت یاد و خاطره معمار کبیر انقلاب‌اسلامی حضرت امام (ره) و تجلیل از شهیدان و حماسه‌سازان هشت سال دفاع مقدس‌ به ویژه ۱۰۰۰ شهید سرافراز صنعت دفاعی و کارکنان و متخصصان متعهد صنعت دفاعی کشور و تاکید بر لزوم تداوم حرکت پرشتاب در نیل به خوداتکایی ‌اعلام می‌دارد:‌ قدرت‌های شیطانی و استکباری به رغم شکست‌های زنجیره‌ای و انکار‌ناپذیر خود برای شکستن مقاومت عزتمدانه ملت ایران همانند سه دهه ‌گذشته سناریوهای ظالمانه و خصمانه‌ای را با فعال‌سازی ظرفیت‌ها و عناصر و جریان‌های ‌منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای طراحی و با تمرکز بر محور «تهدید» و «تحریم» عملیاتی کرده‌اند، اما تردیدی نیست که به فضل الهی و زعامت رهبر عظیم‌الشان انقلاب اسلامی و فرماندهی معظم کل قوا، به مدد برکات و تجارب هشت سال دفاع مقدس و آمادگی همه‌جانبه دفاعی و شجاعت و جسارت انقلابی تربیت یافتگان مکتب ولایت فقیه، همچنان ناکام میدان رویارویی با فرزندان برومند ایران اسلامی خواهند بود‌.

کد مطلب 2923346

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