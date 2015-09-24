به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به مناسبت فرا رسیدن هفته دفاع مقدس بیانیهای را صادر کرده که متن آن به شرح زیر است:
۳۱ شهریور ماه ۵۹ هر چند سرآغاز تهاجم و حشیانه و نیابتی ارتش بعثی صدام برای نابودی انقلاب و نظام اسلامی قرار گرفت، اما در تاریخ کشورمان به نقطه شکوفایی و درخشندگی عزم و اراده ملی و همه جانبه ملت ایران برای مقاومت و پایداری برابر نقشه شیطانی نظام سلطه و استکبار جهانی تبدیل شد.
حماسه مقاومت و پایداری وصفناپذیر ملت ایران و رزمندگان دلاور اسلام در طول ۸ سال دفاع مقدس در برابر متجاوزی که با حمایت ابرقدرتهای شرق و غرب و همراهی ارتجاع منطقه و نیز دولتهای وابسته فرامنطقهای پای به میدان جنگ، تجاوز و اشغالگری گذارده بود، پس از جنگ تحمیلی به الگویی فراتر از جغرافیای ایران عزیز تبدیل و ظهور مقاومت اسلامی و ضدصهیونیستی در منطقه راهبردی غرب آسیا را رقم زد.
عینیت تفکر و روحیه بسیجی و خودباوری و ابتکار عمل در ارتقای ظرفیتهای دفاعی از رهگذر طراحی و تولید سامانهها و تجهیزات دفاع محور در حوزههای مختلف هوایی، صنایع الکترونیک، دریایی، زمینی، هوافضا و موشکی و عبور سرافرازانه صنعت دفاعی کشور از حصار تحریمهای ظالمانه و نیل به قلههای رفیع پیشرفت و اقتدار در تقویت توان دفاعی و قدرت بازدارندگی در کنار نفوذ گفتمان انقلاب اسلامی و فرهنگ مقاومت و شهادت در عمق جغرافیای منطقه از جمله پیامدهای الهامبخش و برجسته دفاع مقدس فرزندان ملت ایران و تربیت یافتگان مکتب ولایت فقیه و عاشورا قلمداد میشود.
دفاع مقدس آیینه تمامنمای ظرفیتها و توانمندیهای نظام و ملت رشید و انقلابی ایران در دفاع از استقلال و تمامیت ارضی کشور و ارزشها و آرمانهای بلند انقلاب اسلامی و نیز فراهمسازی تمهیدات راهبردی برای ترویج پیام عزتآفرین و آزادیبخش اسلام ناب محمدی (ص) به جهان تحت سلطه و آحاد محرومان و مستضعفین عالم است که ابعاد و زوایای سرنوشتساز خود را در دسترس ملل آزاده و حقطلب قرار داده است.
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با گرامیداشت یاد و خاطره معمار کبیر انقلاباسلامی حضرت امام (ره) و تجلیل از شهیدان و حماسهسازان هشت سال دفاع مقدس به ویژه ۱۰۰۰ شهید سرافراز صنعت دفاعی و کارکنان و متخصصان متعهد صنعت دفاعی کشور و تاکید بر لزوم تداوم حرکت پرشتاب در نیل به خوداتکایی اعلام میدارد: قدرتهای شیطانی و استکباری به رغم شکستهای زنجیرهای و انکارناپذیر خود برای شکستن مقاومت عزتمدانه ملت ایران همانند سه دهه گذشته سناریوهای ظالمانه و خصمانهای را با فعالسازی ظرفیتها و عناصر و جریانهای منطقهای و فرامنطقهای طراحی و با تمرکز بر محور «تهدید» و «تحریم» عملیاتی کردهاند، اما تردیدی نیست که به فضل الهی و زعامت رهبر عظیمالشان انقلاب اسلامی و فرماندهی معظم کل قوا، به مدد برکات و تجارب هشت سال دفاع مقدس و آمادگی همهجانبه دفاعی و شجاعت و جسارت انقلابی تربیت یافتگان مکتب ولایت فقیه، همچنان ناکام میدان رویارویی با فرزندان برومند ایران اسلامی خواهند بود.
نظر شما