روحانی به معاون اجرایی رئیس جمهور تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، حجتالاسلام والمسلمین حسن روحانی در پیامی به معاون اجرایی رئیسجمهور درگذشت پدر همسر وی را تسلیت گفت.
متن پیام حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
انالله و انا الیه راجعون
جناب آقای دکتر شریعتمداری
معاون محترم اجرایی رییس جمهور
درگذشت پدر همسر گرامیتان که از ارادتمندان اهل بیت علیهم السلام و خادمان صدیق انقلاب بودند، موجب تأثر خاطر شد.
اینجانب مصیبت وارده را تسلیت گفته، از درگاه ایزد منّان برای آن فقید سعید، آمرزش و مغفرت واسعه الهی، برای عموم بازماندگان صبر و اجر و برای جنابعالی سلامتی و توفیق روزافزون مسئلت دارم.
حسن روحانی
رییس جمهوری اسلامی ایران
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