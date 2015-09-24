حل مشکل پناهجویان ایرانی و تبادل دانشجو محور گفتگو ظریف و بیشاب

به گزارش خبرگزاری مهر، وزرای امورخارجه جمهوری اسلامی ایران و استرالیا در محل اقامت وزیر امور خارجه کشورمان ملاقات نمودند و در خصوص مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر به عمل آوردند.

خانم جولی بیشاپ، وزیر امورخارجه استرالیا پس از تبریک به مناسبت توافق اخیر میان جمهوری اسلامی ایران و ۱+۵ ضمن اهمیت موضوع از نظر استرالیا و اظهار امیدواری برای اجرای توافق توسط طرفهای ذیربط، نظر همتای ایرانی خود را در خصوص اجرای توافق و نیز چگونگی تعامل با آژانس بین المللی انرژی اتمی جویا شد.

وزیر امورخارجه کشورمان در این زمینه اظهار کرد: ایران به تعهدات خودش در خصوص اجرای توافق و نیز توافق با آژانس بین المللی انرژی اتمی عمل خواهد نمود و اظهار امیدواری کرد که طرفهای ذیربط، خصوصا غرب، نیز به تعهدات و قول و قرارهای خود در این مورد پایبند باشد.

مسائل منطقه‌ای از جمله مشکلات سوریه و یمن نیز در بخش دیگری از گفتگوهای وزرای خارجه جمهوری اسلامی ایران و استرالیا مطرح شد و طرفین بر همکاریهای دوجانبه و چندجانبه برای حل مشکلات از طریق سیاسی تاکید کردند.

ضمنا طرفین بر گسترش روابط دوجانبه در زمینه‌های مختلف از جمله همکاریهای چندجانبه، تبادل هیات‌های سیاسی و اقتصادی، تبادل دانشجو، اعزام نیروی کار به استرالیا، حل مشکل پناهندگان ایرانی در استرالیا تاکید کردند.

در پایان ملاقات، خانم جولی بیشاپ دعوت قبلی خود از وزیر امورخارجه کشورمان برای سفر به استرالیا را تکرار کرد که با استقبال ظریف مواجه شد.