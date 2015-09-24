به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد سعیدی در خطبههای نماز عید قربان که صبح پنجشنبه در شبستان امام خمینی(ره) حرم حضرت معصومه(س) برگزار شد، با بیان اینکه قربانی کردن آداب و حرمتهای ویژهای دارد، گفت: ملاک پذیرش قربانی در راه خدا رعایت تقوا و اخلاص در عمل است.
وی با بیان اینکه قابیل سنت حسنه قربانی کردن در راه خدا را زیر پا گذاشت، گفت: قابیل با عصیان و بیادبی پستترین و نامرغوبترین مال خود را در راه خدا قربانی کرد و خداوند نیز این قربانی را نپذیرفت.
تولیت آستان مقدس حرم حضرت معصومه(س) با تأکید بر اینکه قابیل پایهگذار سنت برادرکشی در دنیاست، افزود: امروز نیز عدهای به تبعیت از او کاری جز برادرکشی و خیانت به مسلمین ندارند و به سنتهای دوران جاهلی هم احترام نمیگذارند.
وی گفت: امروز قابیلیان زمان به تبعیت از اجداد اموی خود با قساوت تمام خون مسلمین را مباح دانسته و دست به جنایات متعددی میزنند.
مبارزه با استکبار جهانی مسئله اول مسلمین است
حجتالاسلام سعیدی با عنوان این مطلب که ناامنی و جنایت در منطقه به نفع سران استکبار جهانی است، گفت: پیام اخیر مقام معظم رهبری به حجگزاران نشاندهنده این است که وظیفه همه مسلمانان جهان توجه به شرارتهای آمریکا و جنایات رژیم صهیونیستی است.
وی با محکوم کردن تجاوز بیشرمانه رژیم صهیونیستی به مسجدالاقصی گفت: این رژیم با عدهای جاهل و مزدور آرامش منطقه را زیر سئوال برده و دست به جنایت و خیانت میزند.
امام جمعه قم با اشاره به رشادتها و خدمات شایسته شهدا و جانبازان انقلاب اسلامی در حفظ ارزشها و احکام الهی و خاک و نوامیس ملت ایران، گفت: جانبازان انقلاب یادگارانی ماندگار از ظلم و جنایت استکبار جهانی علیه ملت ایران هستند و باید به تبعیت از مقام معظم رهبری از آنها بهصورت ارزشمند تجلیل و تکریم کرد.
پاسداشت شعائر عید قربان مصداق بارز رعایت تقواست
وی با تسلیت به خانوادههای قربانیان حادثه مسجدالحرام و تبریک و پاسداشت عید قربان ادامه داد: عید سعید قربان جشن فارغ شدن حجاج بیتالله الحرام از اعمال پرفیض و برکت است.
حجتالاسلام سعیدی با تأکید بر اینکه برخی از روزهای ماه ذیالحجه از ماه مبارک رمضان برتر است، گفت: یکی از روزهای مبارک و بینظیر این ماه، روز عید سعید غدیر است و تکمیل و تعالی دین اسلام در این روز تاریخی رقم خورده است.
تولیت حرم مطهر حضرت معصومه(س)، زنده نگهداشتن شعائر و مراسم عید قربان را از مصادیق رعایت تقوا دانست و گفت: عید قربان، روز اصلاح و تهذیب نفس و نشانه تقوای الهی است .
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