به گزارش خبرنگار مهر، علی عباسی شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه صندوق بیمه کشاورزان و روستاییان مدت دو سال است که در استان افتتاح‌شده است افزود: در این مدت بیش از ۱۰ هزار نفر به آمار بیمه‌شدگان افزوده‌شده است که با همکاری سایر دستگاه‌ها به‌ویژه کارگزاران اصلی صندوق یعنی دهیاران بوده است.

وی با تأکید بر اینکه بیش از ۳۵ خانوار در سطح استان تحت پوشش این بیمه هستند، گفت: خوشبختانه در حال حاضر در دورافتاده‌ترین روستاها هم افراد تحت پوشش بیمه هستند این صندوق در سطح استان شناخته‌شده است.

عباسی با اشاره به تسهیل در شرایط بیمه شدن از سوی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: ۱۶ بخشنامه و دستورالعمل از سوی این سازمان جهت شناسایی مشمولان به بخش‌های مربوطه ارسال گردید.

رییس صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان زنجان یادآور شد: تا پیش‌ازاین شهرهای با جمعیت زیر ۲۰ هزار نفر تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار نمی‌گرفتند و نمی‌توانستند از خدمات این صندوق بهره‌مند شوند اما خوشبختانه با بخشنامه‌های جدید شهرهای با این جمعیت هم تحت پوشش قرار گرفتند.

عباسی اعضای شوراهای اسلامی و دهیاران را درشناسایی و ترغیب روستاییان به بیمه، بازوان اداره تعاون دانست و گفت: امر بیمه به فرهنگ‌سازی و تشویق نیاز دارد تا روستاییان با این خدمات آشنا بشوند و از حق بیمه و مساعدت‌های دولت استفاده کنند.

وی افزود: با توجه به این مدت ۱۰ سال از تأسیس این صندوق می‌گذرد تا چند سال آینده اولین گروه بازنشستگان این صندوق مستمری خود را با حفظ کرامت و عزت دریافت خواهند کرد.

رییس صندوق بیمه کشاورزان، روستاییان و عشایر استان زنجان اظهار کرد: طبق تحلیل‌های انجام‌شده استان زنجان جزو ۴ استانی قرار دارد که دارای بیش از ۵۳ درصد بیمه‌شده اجتماعی است و علاوه بر زنجان آذربایجان شرقی، مرکزی و قم سایر استان‌های برتر در امر بیمه هستند. این در حالی است که زنجان ازنظر درآمدی در آخرین رده‌ها است.

عباسی از پوشش صد درصدی شهرستان‌های ایجرود و خرمدره خبر داد و گفت: در برنامه ششم توسعه مسائل بیمه‌ای جایگاه ویژه‌ای دارند و در بندهای ۴۰ تا ۴۲ این سند توجه ویژه به این امر شده است.