به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباس بحرینی در خطبه‌های نماز عید قربان عسلویه اظهار داشت: غلبه بر هوای نفس اهمیت بسیار زیادی دارد و حضرت ابراهیم با قربانی کردن هوای نفس تسلیم محض خدا شد و خواست فرزندش را قربانی کند.

امام جمعه موقت عسلویه با بیان اینکه حضرت ابراهیم از امتحان الهی سربلند و پیروز بیرون آمد، خاطرنشان کرد: خواست خدا چیزی دیگری بود و کارد به حکم خدا گلوی اسماعیل را نبرید. شود ما باید تسلیم باشیم اگر دین خدا میخواهیم باید درمقابل کفر و نفاق بایستیم.

وی با تبریک هفته دفاع مقدس به مدافعان ایران اسلامی و نیروهای مسلح و مردم، اضافه کرد: در دوران دفاع مقدس هشت سال در مقابل دنیا ایستادیم و حقانیت ایران و انقلاب اسلامی را اثبات کردیم.

حجت‌الاسلام بحرینی با اشاره به اینکه ما وقتی چیزی نداشتیم و دستمان خالی بود بر دشمن پیروز شدیم، بیان کرد: دست ملت خالی نیست دست ملت پر است و دیگر دشمن نمی تواند هیچ غلطی کند؛ با این جنگ و تحریم ما پیشرفت کردیم.

وی با تبریک به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید، افزود: معلمان عزیز امانت‌های مردم را دریابند؛ امانت تنها پول و چیزهای گران‌بها نیست بلکه دانش آموزان با ارزش‌تر از هر امانتی هستند که باید خوب تربیت شوند. سنگ بنای تربیت هر انسان در مدرسه گذاشته می‌شود و باید با دقت زیاد در تعلیم و تربیت بچه ها همت کنید.

امام جمعه موقت عسلویه به ایام حج اشاره کرد و با تاکید بر لزوم استفاده مناسب از این فرصت، ادامه داد: هدف حج این است که انسان اصلاح شود ولی متاسفانه کسانی که متولی حج و کنار خانه خدا هستند اصلاح نشدند و توان محافظت از حجاج خانه خدا ندارند.

وی گفت: اگر بنا است که حرم امن الهی توسعه یابد چرا به شرکت‌های آمریکایی و صهیونیستی واگذار می‌کنند؛ مگر مسلمانان این توانایی ندارند اینها سرسپرده استعمار هستند و به آنان خدمت می کنند و سود می‌رسانند.

لزوم تقویت روحیه تسلیم و تعبد در بین مومنین

حجت الاسلام ابراهیم بحرانی نیز در خطبه‌های نماز عید قربان بندر دیر با تبریک این عید بزرگ به مسلمانان، اظهار داشت: رسیدگی به نیازمندان جامعه یکی از مهمترین درس‌های این روز بزرگ است.

امام جمعه موقت دیر با بیان اینکه عید قربان نمایش وحدت امت اسلامی است، افزود: فدا شدن در راه خدا یکی از درس‌های مهم عید قربان است و این همان مسیر الهی است.

وی با بیان اینکه باید از عید قربان درس تسلیم شدن در برابر خداوند را بگیریم، اضافه کرد: عشق، ایثار و از خودگذشتگی حضرت ابراهیم، اسماعیل و هاجر در این روز بزرگ به خوبی به نمایش گذاشته شد.

حجت الاسلام بحرانی با بیان اینکه امتحان‌های الهی برای همه پیش می‌آید، گفت: باید تلاش کنیم که از این امتحان‌ها سربلند بیرون بیاییم که راه آن غلبه بر هوای نفس است.

امام جمعه موقت دیر با تاکید بر لزوم تقویت روحیه تسلیم و تعبد در بین مومنین، گفت: قربان یک سنت الهی است که همه بندگان مورد آزمایش الهی قرار می‌گیرند.