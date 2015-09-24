۸۷ درصد منابع طرح تحول سلامت را بیمه ها پرداخت می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید تقی نوربخش در دوازدهمین کنگره بین المللی بیهوشی، مراقبت های ویژه و درد ایران که در پژوهشگاه نیرو برگزار می شود، افزود: طرح تحول سلامت به عنوان یک خدمت ارزنده با همت دولت تدبیر و امید و تلاش جدی وزارت بهداشت از حدود یک ونیم سال گذشته درحال انجام است که در این زمینه سازمان های بیمه گر نیز در این طرح مشارکت جدی داشته اند.

وی تصریح کرد: سازمان های بیمه گر به رغم همه کاستی ها تلاش جدی در زمینه اجرای طرح تحول سلامت دارند.

نوربخش ادامه داد: در راستای اجرای طرح تحول سلامت ۱۱ میلیون تحت پوشش بیمه قرار گرفتند.

وی افزود: تا دو سال گذشته شرایطی در درمان کشور حاکم بود که براساس گزارش وزیر دولت دهم در آن دوره ۶۰ درصد هزینه ها از جیب مردم پرداخت می شد و هزینه هایی که فرد از دهک میانی جامعه می توانست برای خدمات درمانی پرداخت کند بیش از هفت درصد بود.

مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی گفت: این شرایط در شان مردم نبود و قطعا مشکلات جدی ایجاد می کرد اما با اقدامات دولت یازدهم نظام سلامت که در گذشته در اولویت ۱۰ تا ۱۳ بود و الان در اولویت اول است.

نوربخش در ادامه به نقش رشته بیهوشی در سلامت کشور اشاره کرد و گفت: به رغم مشکلات جدی که پزشکان بیهوشی درکشور دارند وبه دلیل ماهیت حرفه ای آنان و اینکه در کمترین تماس با بیمار مواجه هستند اما ارزش این رشته کمتر دیده می شود.

وی ادامه داد: با کمال تاسف شاید در سیاست گذاری ها نیز به همین دلیل در ابعاد مادی و معنوی به متخصصان بیهوشی کمتر توجه شده است.

نوربخش خاطرنشان کرد: یکی ازرشته های تخصصی پزشکی که نقش آفرینی آنان در سلامت و درمان بیماری ها بسیار کلیدی و گمنام هست، رشته بیهوشی است.

وی گفت: نگاه به نظام سلامت به ریل اصلی خودش برگشته است و در شورای عالی بیمه که در گذشته کمتر تشکیل می شد و در دولت یازدهم تاکنون هشت جلسه آن تشکیل شده است، نگاه به نظام سلامت جدی است که امیدواریم با تلاش جدی مسوولان مشکلات بیمه ای و نظام سلامت حل شود.