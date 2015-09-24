به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران ضمن تبریک به مناسبت هفته دفاع مقدس اظهار داشت: برنامه‌ریزی بسیار خوبی برای اجرای برنامه‌های هفته دفاع مقدس صورت گرفته است و برنامه‌های متنوعی اجرا می‌شود.

وی با اشاره به اینکه شهید نادر مهدوی به عنوان شهید شاخص سال کشور معرفی شده است، افزود: معرفی زندگی و نبرهای این شهید از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

رئیس انجمن نمایش بسیج هنرمندان استان بوشهر ادامه داد: نمایش میدانی «حماسه مردان دریا» در ساحل بوشهر روایتی از زندگی و نبردهای دریایی شهید نادر مهدوی است که هر شب در ساحل بوشهر اجرا می‌شود.

نویسنده، طراح و کارگردان نمایش میدانی حماسه مردان دریا اضافه کرد: ۲۰ هنرمند تئاتر استان بوشهر در این برنامه مشارکت دارند که تعدادی از نیروهای نظامی نیز برای اجرا نمایش میدانی حماسه مردان دریا ما را همراهی می‌کنند.

مظفری با اشاره به تشریح دوران کودکی شهید نادر مهدوی در قالب این اثر نمایشی، گفت: قسمتی از رزم دریایی نادر مهدوی در برابر آمریکایی‌ها نیز در این نمایش اجرا می‌شود.

وی از حمایت و همکاری سپاه امام صادق(ع) و نیروی دریایی سپاه در این نمایش خبر داد و افزود: این نمایش به مناسبت هفته دفاع مقدس هر شب از ساعت ۱۹ و ۳۰ دقیقه در ساحل بوشهر اجرا می شود.

رئیس انجمن نمایش بسیج هنرمندان استان بوشهر ادامه داد: امیدواریم بتوانیم با اجرای این نمایش گوشه‌هایی از رشادت‌های شهدای خلیج فارس در مقابله و ایستادگی مقابل آمریکایی‌ها را به نمایش بگذاریم.