به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن روحانی، رئیس جمهوری کشورمان به منظور شرکت در هفتادمین مجمع عمومی سازمان ملل با بدرقه رسمی حجت الاسلام گلپایگانی رئیس دفتر رهبر انقلاب و اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور تهران را به مقصد نیویورک ترک کرد. همچنین محمد شریعتمداری، مجید انصاری، محمود حجتی، علی اصغر فانی، نعمت‌زاده و الهام امین‌زاده نیز در مراسم بدرقه رئیس جمهور نیز حضور داشتند.

محمد نهاوندیان، محمود واعظی، حسام الدین آشنا، مجید تخت روانچی و سورنا ستاری رئیس جمهور را در این سفر همراهی خواهند کرد.

همچنین محمد جواد ظریف، عباس عراقچی و حسین فریدون نیز پیش از این به نیویورک سفر کرده اند.

بنابراین گزارش رئیس جمهور هشتمین سخنران روز نخست اجلاس سران کشورها در مجمع هفتادم و در اجلاس اهداف توسعه پایدار نیز حضور خواهد داشت.

افتتاحیه نشست سران هفتادمین مجمع عمومی سازمان ملل دوشنبه ششم مهر برگزار می شود.

علاوه بر سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل و تبیین نظرات ملت ایران درباره مهمترین موضوعات بین المللی دیدارهایی با روسا و مقامات سایر کشورها خواهد داشت.

سال گذشته ۳۰ ملاقات از میان ۵۰ ملاقات با رئیس جمهور پذیرفته شد ولی امسال درخواست ملاقات با رئیس جمهور حدود ۱۲۰ ملاقات است که در نهایت ۴۰ ملاقات پذیرفته شده است.

همچنین دیدار با ایرانیان مقیم آمریکا و گفتگو با شبکه های مختلف تلویزیونی از دیگر برنامه های رئیس جمهور در این سفر است.

سفر امسال رئیس جمهور در حالی انجام می شود که ایران و کشورهای ۱+۵ به توافق هسته ای دست یافته اند و قرار است در حاشیه هفتادمین اجلاس مجموع عمومی سازمان ملل کمیسیون اجرای برجام در سطح معاونان وزرای امورخارجه ایران و ۱+۵ تشکیل شود.

رئیس جمهور پیش از این سفر نیز در مصاحبه با شبکه تلویزیونی سی بی اس آمریکا تاکید کرده بود: آمریکا اشتباهات فراوانی در قبال ایران داشته است که باید این اشتباهات را جبران کند.

روحانی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره دیدار احتمالی با باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفت: ما برنامه ای برای این دیدار نداریم و فکر می کنم خیلی قدم های دیگری باید برداشته شود تا به این مرحله برسیم.