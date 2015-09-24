نباید در مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن کوتاهی کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مرتضی قربانی شامگاه چهارشنبه در مجمع پیروان خط امام و رهبری قم در سخنانی اظهار داشت: کشور ما در طول تاریخ و در جنگ‌های مختلفی تجزیه شد اما تنها دورانی که جنگی رخ داد اما حتی یک وجب از خاک آن به دست دشمن نیفتاد و تجزیه نشد دوران جمهوری اسلامی ایران بود.

وی با بیان اینکه در‌‌ همان ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی دشمنان به دنبال از بین بردن نظام اسلامی بودند و در این راستا نیروهای انقلابی را ترور می‌کردند، افزود: در قبل از انقلاب در کشور ۳۰۰ هزار مستشار حقوق بگیر بود و نه تنها منابع و ذخایر کشور را به غارت می‌بردند بلکه حق توحش هم دریافت می‌کردند.

تمامی نقشه‌های دشمنان خنثی شد

مشاور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ادامه داد: به برکت انقلاب اسلامی تمامی نقشه‌های دشمنان خنثی شد و دستشان از این کشور کوتاه شد که این پیروزی به برکت ایمان ملت به خداوند و رهبری‌های داعیانه امام راحل بود.

وی در ادامه ابراز داشت: در‌‌ همان ابتدای جنگ و بعد از تصرف خرمشهر از سوی دشمن رزمندگان ما در خرمشهر و آبادان ۳۶۷ روز مقاومت کردند و با اینکه امکانات جنگی اندکی در اختیار داشتند ایستادگی و عقب نشینی نکردند.

قربانی گفت: قبل از عملیات بیت‌المقدس و فتح‌المبین برای برخی از رزمندگان و فرماندهان این سئوال شرعی مطرح شد که ما در برابر کسانی در حال جنگ هستیم که در بین آنان شیعیان هم هستند که آیا کشتن آنها جایز است یا خیر.

وی افزود: در یکی از دیدارهای فرماندهان با امام خمینی(ره) آقای محسن رضایی بعد از ارائه گزارش جنگ خطاب به امام راحل گفت که برخی از این فرماندهان سئوال شرعی دارند و بعد موضوع را مطرح کرد که امام در پاسخ فرمودند «کاش من یک پاسدار بودم».

ما در جنگ ۱۸۹ هزار شهید دادیم

رئیس سازمان موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس با بیان اینکه عراق با وجود اینکه از امکانات و نیروهای بیشتری برخوردار بود در پایان یک میلیون کشته داد، افزود: ما در جنگ ۱۸۹ هزار شهید دادیم که در واقع یک پنجم حزب بعث عراق بود.

فرمانده لشکر ۲۵ کربلا در دوران دفاع مقدس، در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دیدار فرماندهان سپاه با رهبر معظم انقلاب، افزود: ایشان در این دیدار سخنان ارزشمندی بیان فرمودند و بعد از اتمام این جلسه همه فرماندهان روحیه جدیدی گرفتند.

سردار قربانی، عنوان کرد: متأسفانه امروز تهاجم فرهنگی دشمنان علیه کشور و جوانان به اوج خود رسیده و هر کس در این عرصه کوتاه بیاید در روز قیامت باید پاسخگو باشد.