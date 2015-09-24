مدیران باید حافظ دستاوردهای هشت سال دفاع مقدس باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام یوسف صدیق عربانی در خطبه های نماز عید سعید قربان که در مصلای رشت برگزار شد با تبریک این عید اظهار کرد: روز گذشته میهن اسلامی غرق در نیایش و دعا بود و همین دعاهاست که سرنوشت ملت را تعیین کرده و در آن تاثیر می گذارد.

وی با اشاره به سخنان پیامبر اکرم(ص) درباره دلایل مستجاب نشدن دعا تصریح کرد: متاسفانه برخلاف اینکه ادعای شناخت خدا داریم ولی فریضه های خداوند را به جا نمی آوریم و قرآن را قرائت کرده اما به دستورات آن عمل نمی کنیم که اینها مانع استجابت دعا می شوند.

امام جمعه موقت رشت افزود: برخی از ما ادعای دوستی با پیغمبر را داریم اما با فرزندانش دشمنی می کنیم و بر خلاف اینکه ادعای دشمنی با شیطان داریم، برخی از او و دست نشانده هایش پیروی و طرفداری می کنندکه اینها همه موانع استجابت دعا هستند.

وی در ادامه با تبریک هفته دفاع مقدس به مقاومت و پایداری مردم در سال های جنگ تحمیلی اشاره کرد و گفت: آرامش و امنیت امروز کشور از برکت خون شهدا و از خود گذشتگی ایثارگران و صبر خانواده های ایشان است.

حجت الاسلام صدیق عربانی با اشاره به میراث به جا مانده از شهدا که در دست مسئولان و مدیران نظام است تاکید کرد: مدیران و مسئولان باید از خدا بخواهند که توفیق خدمت به این مردم و نظام را به آنها بدهد و هر مدیری که فکر می کند از پس مسئولیت خودبر نمی آید باید استعفا داده و امور به دست افراد کاردان سپرده شود.

امام جمعه موقت رشت ضمن تبریک بازگشایی مدارس به پیام اخیر رهبری اشاره کرد و گفت: امروز آمریکا بیش از هر زمان دیگری از ملت ایران به ستوه آمده چرا که می بیند همچنان بعد از توافق هسته ای که به خیال خودشان درهای ایران را به روی آنها باز می کند، هنوز شعار مرگ بر آمریکا در سراسر کشور طنین انداز می شود.

وی ادامه داد: ایران بیشترین ضربه را از آمریکا و هم پیمانانش خورده و مردم همواره با ایستادگی که از رهبر خود آموخته اند در برابر این شیطان بزرگ و دسیسه هایش مقاومت کرده اند.

حجت الاسلام صدیق عربانی تصریح کرد: صهیونیست غاصب تلاش می کند تا بیت المقدس را به اشغال خود در بیاورد و می خواهد تفکر صهیونیسم را در منطقه حاکم کند اما وعده خداوند حق بوده و در قرآن ذکر شده که حسرت پیروزی بر مسلمانان بر دل کفار و مشرکین خواهد ماند.