به گزارش خبرنگار مهر، سحر گل‌کار یکی از بانوان هنرمند نیشابور آثار نقاشی خود را شامل ۲۲ اثر رنگ‌روغن، با موضوع طبیعت، طبیعت بی‌جان و چهره در ابعاد ۱۵.۱۵ و ۱۰۰.۷۰ سانتیمتر به سبك رئالیسم در این نمایشگاه در معرض دید عموم قرارداد.

مسئول مجتمع‌های فرهنگی هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور در حاشیه برپایی این نمایشگاه در گفتگو با مهر هدف از برگزاری این نمایشگاه را ترویج هنر نقاشی در بین جامعه هنری به‌خصوص بانوان و نقد و بررسی آثار این بانوی هنرمند عنوان کرد.

حمیدرضا آتشی بابیان اینکه بانوان هنرمند نیشابوری تاکنون درزمینهٔ های مختلف هنری توانسته‌اند با خلق آثار منحصربه‌فرد گام سبقت را از دیگر شهرستان‌ها بربایند و مقام‌های كشوری و بین‌المللی بسیاری را کسب کنند ادامه داد: نمایشگاه حوض نقاشی به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس و همچنین عید سعید قربان برپاشده است.

وی افزود: این بانوی هنرمند نیشابوری دارای مدرک کارشناسی فن‌آوری اطلاعات از دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور بوده و این نمایشگاه نخستین نمایشگاه انفرادی وی محسوب می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه «حوض نقاشی» همه‌روزه از ساعت ۹ الی ۱۲ و ۱۶ الی ۱۹بعدازظهر در محل نگارخانه کمال‌الملک اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور پذیرای عموم علاقه‌مندان و هنرمندان است.