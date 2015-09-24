به گزارش خبرنگار مهر، حجت لاسلام سید مصطفی حسینینوری در خطبههای نماز عید قربان شهرستان کرج با اشاره به اینکه انسانها سه دسته اند فقیر، ثروتمند و بینیاز، اظهار کرد: افراد بینیاز خود را دربند مسائل مادی و دنیوی نمی کنند.
وی در ادامه موضوع «هجرت درون» را تشریح کرد و گفت: هجرت درون یعنی انسان از محافلی که در آن گناه وجود دارد دوری می کند.
به گفته رییس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان البرز وقتی انسان با خالق خود رابطه ای عاشقانه و صمیمی ایجاد می کند هجرت کبری صورت گرفته است و در این هجرت هیچ چیز غیر از خداوند مورد توجه انسان نیست.
حجت الاسلام حسینی نوری در ادامه ابراز امیدواری کرد که به نهایت غنای نفس دست پیدا کنیم، و گفت: نیاز است که همیشه خود را به دعا و نیایش و اذکار الهی عادت دهیم و از غیب و دروغ دوری کنیم لازمه این دوری خواندن دعا است.
به گفته حجت الاسلام حسینی نوری در ماه ذیالحجه باید حسرت، ترس و وابستگی به دنیا را از خود دور کنیم.
وی در ادامه به اهمیت دهه ولایت اشاره کرد و گفت: باید واقعه غدیرخم و نهجالبلاغه را بیش از پیش در امور جاری خود مورد استفاده قرار دهیم و تلاش کنیم بازخوانی نهجالبلاغه همواره مورد توجه مردم قرار گیرد.
رییس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان البرز در ادامه سخنان خود ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس گفت: رشادت های رزمندگان اسلام در هشت سال جنگ تحمیلی با لطف الهی، رهبری هوشمندانه امام راحل و حضور مردم انقلابی باعث شد ذرهای از خاک کشور به دست دشمنان نیفتد.
دشمن تلاش می کند پایبندی مردم ایران نسبت به دین از بین ببرد
حجت الاسلام حسینی نوری در ادامه با اشاره به اینکه آمریکا و متحدانش می خواهند به شکلی جدید راه نفوذ به کشور را پیدا کنند افزود: استکبار جهانی همیشه اقرار می کند که نبود راه نفوذ به ایران، مشکل اساسی آنها است.
وی با اشاره به جنگ نرم که از سوی دشمنان ایران اسلامی طراحی شده است، گفت: استکبار جهانی به وسیله جنگ نرم می خواهد به اهداف شوم خود دست پیدا کند.
رییس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان البرز با تاکید بر اینکه مسئله برجام ظاهر و باطن پیچیدهای دارد، گفت: برجام باید از سوی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گیرد.
وی به اطمینان به وجود آمده در آمریکا در خصوص مذاکرات اشاره کرد و گفت: آنها فکر می کنند در سایه این مذاکرات میتوانند در ایران و همچنین منطقه تغییرات اساسی به وجود آورند ولی آنها نمی دانند طبق فرمایشات مقام معظم رهبری توافقات چه به نتیجه برسد یا نرسد، ما دست از حمایتهای خود برنمیداریم.
حجت الاسلام حسینی نوری با تاکید بر اینکه در حال حاضر استکبار ستیزی خط قرمز ما است، گفت: دشمن تلاش می کند پایبندی مردم به دین را از بین ببرد و افکار عمومی داخلی را تسخیر کند و روحیه غربگرایی را در کشور ترویج دهند.
به گفته رییس شواری سیاستگذاری ائمه جمعه البرز دشمنان می خواهند روحیه غربستیزی جای خود را به غربگرایی در کشور بدهد ولی نقشه های پلید دشمنان با رهنمودهای مقام معظم رهبری اجرایی نمیشود.
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