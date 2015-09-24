دشمن به دنبال حذف الگوی دفاع مقدس و دین از جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید احمد علم الهدی روز پنج‌شنبه در خطبه‌های نماز عید سعید قربان مشهد در حرم مطهر رضوی بیان کرد: دشمن بستر وابستگی به دین، قرآن، ‌نظام و اسلام را که الگویی عزت‌آفرین در میان مسلمانان است نشانه گرفته است.

وی افزود: دشمنان انقلاب در حال حاضر با امواج ماهواره و دروغ‌پردازی در رسانه‌ها سعی دارند تا الگوهای انقلاب ازجمله دفاع مقدس و استکبارستیزی را کمرنگ کنند و بستر بی‌دینی در جامعه پهن کنند.

وی ضمن تبریک به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس و همچنین فرارسیدن عید سعید قربان در جمع نمازگزاران بیان کرد: دشمن که از دفاع مقدس سیلی خورده است حال به دنبال حذف چنین الگویی از صفحه ذهن مردم است زیرا می‌داند اگر این الگوها در جامعه کمرنگ شود و بساط دین را در جامعه برچیند می‌تواند از این رهگذر و کمرنگ سازی غیرت دینی مردم و ملت برای دستیابی به اهداف استکباری خود اسفاده کند.

عضو مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر اینکه دشمنان اسلام و انقلاب با امواج ماهواره‌ای و ترویج بی‌حجابی و بی بندو باری سعی در کمرنگ کردن غیرت ملی و همچنین ضربه به ارزش‌های اسلام دارند افزود: معضل بی‌حجابی و استفاده از ماهواره به‌عنوان یک آسیب مهم در سطح جامعه ارزش‌های دین مبین اسلام و قرآن را هدف قرار داده است.

رزمندگان اسلام الگوی مسئولان باید قرار گیرند

آیت الله علم الهدی همچنین بیان کرد: اگر سیاستمداران و دولتمردان به رشادتها، غیرت و شجاعت رزمندگان دفاع مقدس توجه کنند، آمریکا جرئت «عربده‌کشی» نخواهد داشت.

وی تأکید کرد: عمل نیمه‌شب یک رزمنده با این دلدادگی به‌حق و تقوا که تنها رضای خاطر خدا در آن موج می‌زد اگر الگو و سرمشق همه طرح‌ها و برنامه‌های اقتصادی و سیاسی امروز ما قرار بگیرد به‌طور حتم بسیاری از مشکلات را حل می‌کند.

وی بیان کرد: اگر این الگو، الگوی سیاستمداران و مسئولان قرار گیرد و کارگزاران نظام ما در عرصه برنامه‌ریزی نظام در مجلس شورای اسلامی و قوه مقننه و دولت، این الگو را به دست بگیرند در عرصه اقتصادی هیچ تحریمی قادر به لرزاندن دل مردم نیست.

عضو مجلس خبرگان یادآور شد: اگر الگوی رزمنده اسلام و عمل همان رزمنده در شب عملیات را در دستور کار قرار می‌دادیم آیا فکر می‌کردید ما در اداره کشور مشکلی داشتیم و یا دشمن جرئت تهدید و یا تحریم داشت؟

باور به خدا و معاد، مانع رسوخ دشمن به کشور می‌شود

امام‌جمعه مشهد بابیان اینکه دوران دفاع مقدس الگوی مناسبی برای تحقق اقتصاد مقاومتی است بیان کرد: اگر جوان نسل سوم کشور بنا شد الگویش رزمنده دفاع مقدس باشد و عملکرد نیمه‌شب رزمندگان دفاع مقدس را در شب عملیات سرلوحه کار خویش قرار دهد آیا دیگر آمریکا جرئت می‌کرد که از گزینه نظامی روی میز سخن بگوید؟

وی بیان کرد: آمریکا و استعمارگران از همین الگوها ازجمله دفاع مقدس در هراسند و تاکنون جرئت هیچ‌گونه تعرض به خود نداده‌اند و از همین رو است که مترصد هستند تا این الگوها را از صفحه ذهن ما پاک کنند.

آیت الله علم الهدی تأکید کرد: دشمن می‌خواهد این سرمشق‌ها را از جلوی جوان‌های ما بردارد و پیوند آنها با دفاع مقدس قطع کند.

معاد، مانع رسوخ دشمن به کشور می‌شود

وی یادآور شد: آمریکا و اروپا و دشمنان ما می‌خواهند سفره دین از زیر پای نسل جوان ما جمع کنند تا چنین الگویی در جوان نسل سوم ما به وجود نیاید.

وی با اشاره به این موضوع که دشمن چگونه در نظر دارد تا بستر دین و ارزش‌های اسلامی را کمرنگ کند افزود: آن‌ها با استفاده از امواج ماهواره و با موی پریشان و ترویج فحشا به اسم هنر، اسلام و قرآن را هدف گرفته‌اند.

علم الهدی افزود: دشمنان ما با موی پریشان روی صورت آرایش‌کرده یک دختر، با ترویج عرصه‌های فحشا و بی‌باکی و بی‌بندوباری به اسم ترویج هنر، با فیلم‌های مضر و ماهواره‌ها قرآن و ارزش‌های اسلامی را هدف قراردادند و سعی در انحراف جوانان غیرتمند ایران اسلامی دارند.

وی تأکید کرد: اگر بنا شد این عرصه توسعه پیدا کند و مردم ما غیرت دینی را کنار بگذارند و مسئولان نیز به‌عنوان تأمین خواسته برخی از افراد مسیر تساهل و تسامح را راهبرد خودشان قرار دهند دیگر ما این رزمنده نیمه‌شب عملیات دفاع مقدس را در جوان نسل سوم خود پیدا نخواهیم کرد.

عید قربان روز نزول رحمت

امام‌جمعه مشهد همچنین در بخش دیگری از سخنان خود بابیان اینکه روز عید قربان، روز نزول رحمت است بیان کرد: کشور و نظام ما به‌عنوان قبله الاسلام، نماد و نمایشگاه عظمت دین و عظمت پیغمبر روی کره زمین است و این عظمت دین و عظمت اسلام در این کشور، قائم به تعصب و غیرتمندی نسل جوان است.

وی با اشاره به تقارن این روز مبارک با سالگرد دفاع مقدس گفت: خوشبختانه امسال عید سعید قربان هم‌زمان‌شده است با سالگرد دفاع مقدس، دفاع مقدسی که بزرگ‌ترین مظهرش، نماد قربانی شدن و قربانی کردن درراه رضای ذات مقدس پروردگار بود.

وی افزود: قربانی کردن در روز عید قربان نمادی است که همه خواسته‌های دل و دنیا را مانند این قربانی درراه رضای خداوند سر بریدیم.