۱۵۰ کتاب در حوزه شهید در چهارمحال و بختیاری چاپ شد

رضا محمد سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ۱۵۰ کتاب درحوزه شهید و شهادت در چهارمحال و بختیاری چاپ و یا در دست چاپ است، عنوان کرد: این تعداد کتاب گنجینه ارزشمندی است که برای استان در حوزه فرهنگی کار بسیار بزرگی به شمار می رود.

فرمانده سپاه قمر بنی هاشم استان چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: کنگره ملی شهدای استان چهارمحال و بختیاری ۱۵ مهرماه در مصلی بزرگ امام خمینی(ه) شهرکرد برگزار می شود که برنامه های مختلفی همزمان با برگزاری این کنگره برگزار می شود.

وی عنوان کرد: همایشی با موضوع شهید و شهادت همزمان با این کنگره برگزار می شود که در این همایش مقاله های برتر این حوزه توسط محققان ارائه می شود.

فرمانده سپاه قمربنی هاشم استان چهارمحال و بختیاری در ادامه تاکید کرد: کنگره شهدای استان چهارمحال و بختیاری برنامه فرهنگی بزرگی در سطح کشور است که این برنامه یکی از مهمترین و بزرگ ترین برنامه های فرهنگی است که با موضوع شهید و شهادت بعد از جنگ تحمیلی در این استان برگزار می شود.

رضا محمد سلیمانی ادامه داد: این کنگره طی برنامه ریزی ها روز ۱۵ مهرماه سالجاری همزمان با سالروز ورود رهبر انقلاب به استان چهارمحال و بختیاری برگزار می شود.

وی تصریح کرد: در این کنگره از شخصیت ها و اندیشمندان مهم کشوری دعوت شده است.

فرمانده سپاه قمربنی هاشم استان چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: هم اکنون مسئولان تعدادی از استان های کشور برای حضور در این همایش اعلام آمادگی کرده اند.

وی با اشاره به اینکه دو نمایشگاه در حوزه شهید و شهادت در شهرکرد برپا می شود، اظهار داشت: این دو نمایشگاه همزمان با برگزاری کنگره ملی شهدای استان چهارمحال و بختیاری برپا می شود.

وی افزود: در این نمایشگاه ها آثار جمع آوری شده شهدا در معرض دید علاقه مندان قرار می گیرد.