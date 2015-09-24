۱۵۰ زائر در مراسم «رمی جمرات» کشته شدند

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال کشته شدن تعدادی از زائران حج تمتع در رمی جمرات، بیمارستان های مکه مکرمه به حالت آماده باش در آمدند.

بر همین اساس، بر اثر ازدحام جمعیت در رمی جمرات، بیش از ۴۰۰ زائر نیز مصدوم شدند.