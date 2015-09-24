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۲ مهر ۱۳۹۴، ۱۲:۱۰

۱۵۰ زائر در مراسم «رمی جمرات» کشته شدند

۱۵۰ زائر در مراسم «رمی جمرات» کشته شدند

بر اساس گزارش های شبکه های خبری، ۱۵۰ نفر از زائران حج تمتع بر اثر ازدحام جمعیت درمراسم رمی جمرات، کشته شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال کشته شدن تعدادی از زائران حج تمتع در رمی جمرات، بیمارستان های مکه مکرمه به حالت آماده باش در آمدند.

بر همین اساس، بر اثر ازدحام جمعیت در رمی جمرات، بیش از ۴۰۰ زائر نیز مصدوم شدند.

کد مطلب 2923474
حبیب احسنی پور

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