ایجاد یک شغل جدید در بروجن/ «کله پرزانی» شغل یک روزه در عید قربان

به گزارش خبرنگار مهر، استان چهارمحال و بختیاری یکی از مراکز مهم پرورش دام کوچک(بز و گوسفند) در کشور است که شهرستان بروجن نیز به‌واسطه داشتن مراتع سرسبز یکی از مهم‌ترین مراکز پرورش بز و گوسفند در این استان به شمار می‌رود.

مردم این استان بیشتر برای انجام نذورات خود گوسفند قربانی می‌کنند و همچنین در انجام بسیاری از کارهای خود نیز مانند خرید خودرو، خرید خانه، ازدواج نیز گوسفند قربانی می‌کنند.

شهرستان بروجن بزرگ‌ترین شهر بعد از شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری است که تعداد قربانی کردن گوسفند در این شهر توسط مردم بسیار زیاد است.

از روز گذشته بازار داغ فروش گوسفند در محل ورودی این شهر ایجادشده بود و همه دامداران گوسفندها و بزهای خود را برای فروش به این منطقه آورده بودند.

از شب گذشته مردمی که روز عید قربان نذر قربانی کردن گوسفند داشته‌اند، به دنبال قصاب برای سلاخی کردن گوسفند بوده‌اند که قصاب نیز در این شهر کمیاب شده بود.

بسیاری از قصابان با سفارش گرفتن از مردم همزمان با عید قربان به ترتیب سفارش به درب خانه‌های مردم رفتند و گوسفندان نذری را سلاخی کردند.

در حال حاضر اکثر مردم شهر بروجن گوسفندان خود را قربانی کرده‌اند و در حال پخش گوشت نذری گوسفندان نذری هستند.

در این میان شغل جدیدی در شهر بروجن به نام «کله پرزانی» (پاک کردن کله و پاچه گوسفند با استفاده از آتش) ایجادشده است.

بسیاری از جوانان و مردم شهر در کنار خیابان‌ها با گذاشتن کپسول گاز اقدام به پاک کردن کله و پاچه گوسفندان برای مردم کرده‌اند که شغل جدیدی است که در این روز کلید خورده است.

قیمت پاک کردن یک‌ دست کله و چهار پاچه گوسفند بین سه هزار تومان تا شش هزار تومان است که پاک کردن تعداد زیاد کله و پاچه درآمد خوبی برای جوانانی که مشغول پاک کردن کله و پاچه گوسفند هستند رقم‌زده است.

هم‌اکنون صف طولانی برای پاک کردن کله و پاچه گوسفند در این محل‌ها ایجادشده است.

یکی از جوانان شهر که امروز در این شغل فعالیت می‌کند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ابتدای صبح تاکنون بالای ۶۰ دست کله و پاچه را پاک‌کرده‌ام.

وی افزود: قیمت پاک کردن یکدست کله و پاچه حدود سه هزار تومان است که اگر اندازه کله بزرگ‌تر باشد، قیمت پاک کردن آن برای کار بیشتر بردن افزایش پیدا می‌کند.

وی تأکید کرد: این شغل یک شغل یک‌روزه است که بیشتر در روز عید قربان از ابتدای صبح آغاز می‌شود و تا پایان شب نیز فعالیت در این شغل ادامه دارد.

بروجن در فاصله ۵۵ کیلومتری شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری است.