ایرج عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر، از همراهی اکیپ های نظارتی و گشت های سیار تعزیرات حکومتی در کنار سایر اکیپ‌ها چون اکیپ های دامپزشکی برای نظارت بر عرضه و ذبح بهداشتی و شرعی دام های قربانی خبرداد.

وی افزود: کارگروه گشت های سیار در مرکز استان و شهرستان های تابعه همراهی لازم را با اکیپ نظارتی بر میادین عرضه دام عید سعید قربان دارند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه تصریح کرد: اکیپ های مذکور از حیث رعایت ضوابط بهداشتی، قیمت های تصویبی، کم فروشی، گرانفروشی، تقلب و ...بر عرضه و ذبح دام نظارت دارند.

وی سامانه ۳۰۰۰۹۶۵۱ را نیز آماده دریافت شکایات و گزارشات مردم در عید قربان عنوان و تصریح کرد: منتظر شکایت و دریافت گزارش شهروندان از طریق این سامانه هستیم.

عزیزی ابراز امیدواری کرد، عرضه کنندگان دام قربانی، با رعایت حقوق مصرف کنندگان توجه ویژه را به رعایت ضوابط صنفی و بهداشتی داشته باشند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان در پایان از برخورد جدی با متخلفین در عرضه و ذبح دام در استان خبرداد.

لازم به ذکر است، توسط شهرداری کرمانشاه، ۹ نقطه برای عرضه دام زنده تعیین و ۱۳ کشتارگاه نیز برای ذبح رایگان دام از سوی دامپزشکی استان تایید شده است.