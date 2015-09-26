به گزارش خبرنگار مهر، نشر آموت سه اثر از تولیدات سالهای گذشته خود را با عنوان «آقای پیپ»، «تمشکهای نارس» و «شادی را به فرزند خود هديه كنيد» را برای دومین نوبت تجدید چاپ کرد.
داستان «آقای پیپ» نوشته لوید جونز و ترجمه فریده اشرفی از رمان «آرزوهای بزرگ» چارلز دیكنز الهام گرفته شده و در میانه داستان، اثر مطرح دیكنز نقشی كلیدی مییابد. حوادث اين رمان در جزیرهای واقع در شمال استرالیا روی میدهد و نويسنده مسایل مربوط به جنگهای داخلی و مشكلات این جزیره را در اوایل دهه ۹۰ میلادی به نمایش میگذارد. نویسنده در این كتاب مشخصات جغرافیایی جزیره را با جزییات بیان میكند و در خلال روایت داستان به مسایل تاریخی هم اشاره دارد.
در این رمان آقای واتس در این جزیره مشغول تدریس به كودكان بومی است و برایشان رمان «آرزوهای بزرگ» دیكنز را میخواند. به گفته اشرفی آقای واتس یك سفیدپوست اهل نیوزیلند است و بعد از ازدواج با یكی از اهالی آن جزیره از كشور خود مهاجرت كرده است. كودكان این جزیره، به خصوص شخصیت اصلی داستان به نام ماتیلدا، شیفته شخصیت جوان این اثر داستانی میشوند. او كه تمام عمر خود را در همان جزیره گذرانده با مادرش زندگی میكند.
چاپ دوم این کتاب با قیمت ۱۶ هزار تومان منتشر شده است.
کتاب «تمشكهای نارس» توشاه آسیه جوادی(ناستین) شامل ۴۵ داستان كوتاه است كه سه دسته داستانهاي تخيلي، واقعي و داستانهاي مابين تخيل و واقعيت هستند.
داستانهاي اين مجموعه در طول سالهاي متمادي به نگارش درآمده و پيشتر، تعدادي از آنها در نشريات مختلف به چاپ رسيده است.
این روز مزه سیب می دهد، غاری در کانادا، هشت فرشته، عصرها تنها، عصرها با هم، سونامی فرای عزیزم شاید تو بتوانی، کیف تنهایی، در آرزوی اسب آبی شدن، چهار چهره سنگی، تمشک های نارست را پنهان کن و ... بخشی از داستانهای این مجموعه هستند.
جوادي كه پيشتر، كتاب «رك و پوستكنده» را با موضوع زن در جامعهي امروز از سوي نشر آموت منتشر کرده بود.
این کتاب نیز با قیمت یازده هزار تومان منتشر شده است.
کتاب «شادی را به فرزند خود هدیه کنید» نوشته بتی. کیراد و ترجمه آرتمیس مسعودی نیز کتابی درباره نكات كاربردي استفاده از هوش هيجاني به ويژه از دوران كودكي به کودکان است که به صور گام به گام به مخاطب آموزش داده ميشود.
در این کتاب توضیح داده شده که چگونه در برخورد با ديگران، حال بد را به حال خوب تبديل كنيم و اين آموزش را به كودكان نيز بدهيم. اين كتاب صرفاً درباره بچهها صحبت نكرده، بلكه پيش از تولد كودك را نيز مورد توجه قرار داده است. افرادي كه توانايي استفاده از اين هوش هيجاني را دارند، قادر به برقراري تعامل مناسب با ديگران خواهند بود.
این کتاب نیز با قیمت ۹ هزار تومان منتشر شده است.
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