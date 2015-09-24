ملوان را به جایگاه واقعی اش می رسانم

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود رضاییان در جلسه معارفه اش که پیش از ظهر پنج شنبه برگزار شد، با اشاره به اینکه آمادگی مبارزه سخت و مردانه دیگری در فوتبال را دارد تصریح کرد: درفوتبال امروزی باید نگاه سیستمی وجود داشته باشد و هرچیز در سرجای خودش قرارگیرد.

وی با بیان اینکه تیم ملوان شباهت زیادی به تیم فولاد خوزستان دارد اظهار کرد: بازیکنان بزرگ و قدرتمندی درشمال و جنوب کشور وجود دارند.

رضاییان انزلی را سرشار از استعدادهای ناب دانست و یادآورشد: درانزلی تراکم استعدادهای ناب وجود دارد و باید از این ظرفیت ها نهایت استفاده را برد.

وی به جنگنده بودن تیم ملوان اشاره و اظهار کرد: ملوان تیمی است که فراز و نشیب بسیاری داشته اما حتی در زمانی که کاندیدای سقوط بود هم مردانه جنگید.

مدیرعامل ملوان تصریح کرد: امکاناتی مثل داشتن آکادمی فوتبال به شکل کاربردی، استعدادیابی، استفاده از علم روز، داشتن تیم های پایه و زمین مناسب می تواند یک تیم را برای همیشه بیمه کند.

رضاییان افزود: مردم انزلی شایسته داشتن تیم قوی و قدرتمند هستند که تلاش می کنم ملوان را به جایگاه حقیقی اش برسانم.