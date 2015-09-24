بی تدبیری مقامات عربستان در تامین امنیت حجاج غیر قابل اغماض است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری صداوسیما، حسین امیرعبداللهیان معاون عربی آفریقایی وزارت امورخارجه کشورمان گفت: سفارت و سرکنسولگری، سازمان حج و زیارت و همه دستگاه های ذیربط کشورمان در مکه مکرمه نیز با مدیریت مستقیم نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی در حال رسیدگی فوری به وضع آسیب دیدگان هستند.

وی مقامات عربستان سعودی را مسئول این حادثه دانست و تاکید کرد: آنان باید فوراً اقدامات موثری را برای مدیریت بحران موجود و تأمین امنیت کامل زوار به عمل آورند.

معاون وزیر امور خارجه تصریح کرد: بی تدبیری مقامات ذیربط عربستان سعودی در تأمین امنیت حجاج، غیر قابل اغماض است.

صبح امروز همزمان با روز عید قربان، بیش از ۳۰۰ زائر در منا در حالیکه در حال انجام مناسک حج بودند بر اثر ازدحام و حادثه جان باختند و صدها نفر مجروح شدند.