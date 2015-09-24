شهرهای غمگین فارس در اولویت طنز قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد مریدی چهارشنبه شب در آیین رونمایی از کتاب طنز «آش شله قلمکار» در جمع اعضای انجمن طنز استان برگزار شد، دوری گزیدن از طنز را مورد اشاره قرار داد و با بیان اینکه دیرزمانی خنده از جامعه ایرانی رخت بر بسته است، گفت: اگر دهه شصت خورشیدی را از این بازه زمانی جدا سازیم، دهه های ۴۰ و ۵۰ خورشیدی دارای فضای دیگری بود.

مردم ایران در عین سختی ها تلاش کردند بخندند و بخندانند

مریدی گفت: اگرکه دهه ۶۰ خورشیدی به لحاظ سختی های آن در این میان به خاطر شب زنده داری ها، بمب باران‌ها و موشک اندازی‌های دشمن و کمبودها و مشکلاتی که وجود داشت، اما زندگی به نحوی بود که مردم خنده را فراموش نمی کردند زیرا مردم در کنار یکدیگر بودند و بابت همین موضوع تلاش می کردند بخندند و بخندانند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد فارس با اشاره به اینکه مردم در آن برهه تاریخی هیچگاه متصور نبودند که زندگی را سخت بگیرند، ادامه داد: لیکن امروز مردم بیش از اندازه زندگی را جدی گرفته اند. شاید یکی از دلایلی که افسردگی قالب بر زندگی ها شده و عملا مضمحل در این فضا و وادی می شویم شاید به دور از خنده بودن است.

مریدی مورد تاکید بودن نشاط در جامعه را مثال زد و گفت: به روشنی نشاط را ممکن است صرفا با حوزه موسیقی یا اینکه طنز در حوزه نمایشی قرار دهیم درحالیکه در حوزه شعر و ادب و گفتن ها و نقل و نقالی کردن در نزد ما فراموش شده است. اگر که بخواهیم قدمت این موضوع را در نظر بگیریم نیز از دوره عبید زاکانی تا به امروز حوزه خنده و شادی هیچ گاه با مردم ایران نامانوس نبوده است.

وی به بررسی خلقیات ما ایرانی ها اشاره کرد و تاکید ورزید: زنده یاد جمال زاده وقتی که کتاب «خلقیات ما ایرانی ها» را نوشت بعضا در عین حالی که او نویسنده ای جدی فرض می شد اما این نویسنده به طنازی بیش از آنچه در کتاب‌ها و نظریات و نوشتار وی جدی فرض شود در حوزه طنز به بیان رفتارهای ایرانی ها پرداخت. شاید او نخستین کسی است که در حوزه طنز در پیوند یافته با رفتارها و خُلق ایرانی ها به بررسی پرداخت.

این مقام فرهنگی یکی از خلقیات ایرانی ها را طنز دانست و گفت: به شوخی گرفتن های بسیاری از مسایل و مشکلات در دوره کنونی از جامعه رخت بر بسته است. ای کاش به آن دوران برگردیم. بنا نیست آن دوران را دوباره تجربه کنیم و فقط حس نوستالژی آن را تکرار کنیم.

مریدی با تصریح اینکه قرار نیست در گذشته زندگی کرد، گفت: ما قرار است زیبایی های گذشته را به مضمون و زبان دیگری احیا کنیم.

وی مطلب یاد شده را خصلت طنز عنوان کرد و ادامه داد: این ویژگی طنز است که می تواند این مهم را به انجام برساند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد فارس با بیان اینکه باید در این جلسه هزاران نفر حضور داشته باشند، تاکید کرد: فقط هزاران نفر مخاطب برای یک کنسرت یا جشن و سوگواره های ما کافی نیست. در حوزه طنز نیز باید به جایی برسیم تا هزاران مخاطب داشته باشیم تا بتوان لبخند را به لبان مردم بازگرداند.

شوخی های گل آقا بازسازی شود

وی با یادآوری اینکه جای طنازی در جامعه کنونی بسیار خالی است، اضافه کرد: دولتمردان و سیاستمداران ما همیشه همه چیز را جدی گرفته اند و مردم نیز مسایل را به خود می گیرند. لذا احساس می کنند نباید طنز در وادی آنها نباشد.

مریدی بیان کرد: اگر نگاه طنازی و نقادی از جامعه زدوده شود این جامعه بیمار و ناتوان از حرکت است. امروزه دیگر در خانواده های ایرانی پدر به پسر و بالعکس نمی توانند شوخی بکنند. شوخی که می تواند بسیار فضا را دگرگون کرده تا فضا را تلطیف بکند. این خصلت یک جامعه بورژواست که ما نباید از آن پیروی کنیم.

وی از ادامه مسیر انجمن طنز فارس ابراز خرسندی کرد و خواستار بازگشت دوباره کیومرث صابری فومنی(گل آقا) به این حوزه شد و یبیان کرد: بار دیگر باید فضای شوخی های گل آقا در نوشتار، ادبیات، زندگی و ذهنیات ما زاده شود. نگاه نقادانه ای که می تواند به واسطه این موضوع در جامعه حاکم و ساری و جاری شود.

عضو شورای فرهنگ عمومی فارس با بیان اینکه زندگی ارزش سخت گرفتن ندارد، تاکید کرد: ممکن است زندگی ارزش سختی کشیدن داشته باشد، اما ارزش سختی گرفتن را قطعا ندارد.

طنز فارس متین، آرام و دل چسب است/شهرستانهای غمگین در اولویت طنز قرار گیرد

وی فعالیت های انجمن طنز فارس را ستود و گفت: انجمن طنز استان متین، آرام و دل چسب است. لذا با فراهم شدن امکانات سفر به شهرستان های فارس به واسطه برنامه ای مدون از نویسندگان و شاعران حوزه طنز دعوت می کنم بدین وسیله بردن طنز و شادی را به میان مردم امکان پذیر کنند و شهرهایی که میزان غمگینی بیشتری دارند در اولویت این سفرها قرار گرفته و روزهای آخر هفته به این رویداد اختصاص یابد.

وی ابراز اطمینان کرد که این برنامه با مشارکت انجمن طنز فارس مورد استقبال و خواست مردم استان قرار می گیرد.

«نقاشی در سفر» و«عکاسی در سفر» برگزار می شود

وی با بیان اینکه نخستین مورد از سفر اهالی فرهنگ به شهرستان ها و روستاها با عنوان ادبیات در سفر به اردوی نویسندگان در روستای زیبا و دنج «قصر یعقوب» اختصاص یافت، از آمادگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس در برپایی این گونه برنامه ها خبر داد و افزود: شرکت کنندگان در این برنامه به مدت سه روز در فضایی دلپذیر و زیبا در یک روستای سرسبز به ایده پردازی و گرفتن ایده پرداختند.

مریدی در پایان از برپایی اردوهای درون استانی «نقاشی در سفر» و «عکاسی در سفر» نیز خبر داد و ابراز کرد: بدین شکل هنرمندان و اهالی فرهنگی خواهند توانست در فضایی متفاوت از زندگی روزمره خود به کسب تجربه های تازه بپردازند. امیدوارم با همکاری این انجمن نیز برنامه اردوی "طنز در سفر" نیز تدوین و برگزار شود.

در ادامه این رونمایی، نویسنده کتاب «آش شله قلمکار» به بازخوانش برخی اشعار این کتاب پرداخت.