مسئول کانون فیلم شیراز در گفتگو با خبرنگار مهر در پیوند با این موضوع، گفت: در ادامه برنامه نمایش هفتگی فیلم های كوتاه و مستند مطرح ایران و جهان که توسط انجمن فیلم كوتاه شیراز با همکاری اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس برگزار می شود، چهارشنبه ۸ مهرماه ساعت ۱۷ فیلم مستند «نمك زمین» ساخته «ویم وندرس» روی پرده خواهد رفت.

محسن مقدم با بیان اینکه اثر یادشده، مطرح ترین و موفق ترین فیلم مستند ۲۰۱۴ میلادی است، بیان کرد: فیلم مستند نمك زمین برنده جایزه بهترین فیلم معنوی درجشنواره كن ۲۰۱۴، همچنین جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره كن در بخش نوعی نگاه شده است. این فیلم برنده جایزه سزار برای بهترین فیلم مستند ۲۰۱۴ شده و در کارنامه موفقیت آمیز آن دریافت جایزه بهترین فیلم از نگاه تماشاگران جشنواره سن سباستین نیز قرار دارد.

وی با بیان اینکه نامزدی اسكار بهترین مستند ۲۰۱۵ برای این فیلم آن را متفاوت ساخته، افزود: بعد از نمایش فیلم جلسه نقد و بررسی با موضوع تاثیرعكاسی در سینمای مستند برگزار می شود.

مقدم یادآور شد: این برنامه در مجموعه فرهنگی هنری حافظ - سالن مهر برگزار می شود و ورود برای تمامی علاقمندان آزاد است.

فیلم مستند «نمک ‌زمین» ساخته ویم وندرس که جایزه ویژه هیئت داوران در بخش نوعی نگاه جشنواره کن را دریافت کرد، ‌پرتره ای از سباستیائو سالگادو، عکاس نامدار برزیلی است که با عکس های سیاه و سفید و رنگی اش از طبیعت و مردمان گوناگون سرزمین ها و قاره های مختلف، روایتگر بخشی از فجایع انسانی و طبیعی و رخدادهای هولناک تاریخ معاصر جهان بوده است.