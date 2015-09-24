سینما فلسطین همدان پنجم مهرماه بازگشایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیم الهی تبار بعدازظهر پنجشنبه در جلسه هماهنگی بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم های نوجوانان همدان، اظهار کرد: سینما فلسطین همدان که در چند سال اخیر به دلیل بازسازی و تعمیرات تعطیل بود، پنجم مهرماه همزمان با بیست و نهمین دوره جشنواره بین المللی فیلم نوجوان با حضور مسئولان و هنرمندان کشوری و استانی به بهره برداری می‌رسد.

وی با بیان اینکه با افتتاح این سینما به ظرفیت سالن‌های همدان افزوده می‌شود، گفت: بهره برداری از این سینما همزمان با برگزاری این رویداد فرهنگی بین المللی در همدان است.

رئیس ستاد استانی جشنواره بین المللی فیلم نوجوان عنوان کرد: مراسم افتتاحیه سینما فلسطین همدان روز یکشنبه قبل از آغاز اکران فیلم «رفقای خوب» در این سینما و با حضور کارگردان این فیلم برگزار می‌شود.

وی در ادامه سخنانش بیان داشت: بنیاد سینمایی فارابی در حال رایزنی است تا از حضور هنرمند سرشناس و پیشکسوت کشورمان، جمشید مشایخی در این برنامه بهره بگیریم ضمن اینکه از فیلمسازان مطرح و بازیگران چهره و سرشناس نیز برای حضور در این برنامه دعوت می‌شود.

الهی تبار با بیان اینکه موضوع اطلاع رسانی و تبلیغات در این جشنواره از اهمیت بالایی برخوردار است، افزود: خبر رسانی و تبلیغات اثر گذار جشنواره فیلم‌ نوجوان در استان باید افزایش یابد.

وی اظهار کرد: با توجه به اینکه ۹۵ درصد قشر جوان و نوجوان با فضای مجازی در ارتباط هستند، اطلاع رسانی جشنواره به ویژه در شبکه‌های مجازی باید افزایش یابد.

نخستین المپیاد فیلمسازی و بیست و نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم نوجوانان از سوم تا هشتم مهرماه در همدان برگزار می‌شود.