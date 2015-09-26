فدراسیون برای تیم ملی کم نگذاشته است/ نقاط ضعف تیم امید برطرف شود

علیرضا اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص مسابقات غرب آسیا که از دهه دوم مهرماه در قطر آغاز می شود گفت: این مسابقات می تواند برای تیم فوتبال امید ما بسیار مفید باشد زیرا بازیکنان و کادر فنی می توانند به خوبی خودشان را آنالیز کنند تا نقاط ضعف‌شان را ترمیم کنند و روی نقاط قوتشان نیز کار کنند تا برای مسابقات اصلی که هدف راهیابی به المپیک است موفق عمل کنند.

وی در رابطه با صحبت های حبیب کاشانی که گفته بود باید تعامل بیشتری بین فدراسیون و تیم های ملی صورت گیرد اظهار داشت: به هرحال هر تیمی می خواهد که تمام نفراتش را در اختیار داشته باشد و البته حق هم دارد اما باید شرایط را در آن برهه زمانی سنجید.

وی افزود: زمانی تیم امید نیاز مبرم به چند بازیکن تیم بزرگسالان در مسابقات اصلی داشت که آنها را در اختیار گرفت و زمانی هم تیم بزرگسالان به آن بازیکنان نیاز داشت. در حال حاضر زمانی تا مسابقات اصلی تیم امید باقی مانده و باید از این فرصت استفاده کنیم تا تعامل را ایجاد کنیم و اختلافات را کنار بگذاریم زیرا این اختلافات می تواند به فوتبال ما ضربه بزند.

دبیر کل فدراسیون فوتبال در خصوص اینکه کارلوس کی روش در مقاطع مختلف اعلام کرده شرایط مناسبی در اختیار تیم بزرگسالان قرار ندارد اظهار داشت: این را بهتر است از خود آقای کی روش بپرسید اما قدراسیون در حد بضاعت و توانش هر کاری را که توانسته برای تیم ملی انجام داده است و ما تمام سعی و تلاشمان را انجام داده ایم تا بهترین شرایط را برای تیم ملی فراهم کنیم.

