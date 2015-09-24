ارتش سوریه مواضع داعش را با جنگنده های جدید روسی بمباران کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی استار، یکی از گروه های دیده بان حقوق بشر امروز پنجشنبه اعلام کرد که ارتش سوریه برای نخستین بار از جنگنده هایی که روسیه به تازگی در اختیار آنها قرار داده برای بمباران مواضع داعش در استان شمالی «حلب» استفاده کردند تا به این ترتیب راه خود را برای شکستن حصر پایگاه هوایی «کویرس» که در محاصره این گروه تروریستی است، هموار کنند.

به گفته این گروه دیدبان که پایگاه اصلی آن در کشور انگلستان مستقر است، بمباران هوایی علیه مواضع داعش چند روز پیش و همزمان با اجرای عملیات زمینی در نزدیکی پایگاه کویرس در شرق حلب آغاز شده است.

مقامات آمریکایی چند روز پیش از ارسال ۲۸ هواپیمای جنگنده روسیه به سوریه خبر داده و مدعی شدند که این بمب افکن ها در یک پایگاه نظامی در لاذقیه مستقر شده اند.

استفاده از جنگنده های روسی در حالی انجام می گیرد که کشورهای غربی به ویژه آمریکا از افزایش اقدامات نظامی روسیه در خاک سوریه ابراز نگرانی کرده اند. از سوی دیگر، «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه در پاسخ به نگرانی غرب اعلام کرد که مسکو تمایل خود را برای همکاری با آمریکا در سوریه نشان داده است ولی برای عملیات منتظر پاسخ واشنگتن نمی ماند.