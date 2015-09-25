حسین بابائیان در گفتگو با خبرنگار مهر ‌با بیان اینکه باید در کارهای کودک و نوجوان از زیرساخت ها شروع کرد، اظهار داشت: به طور حتم زمانی که کودک و نوجوان کاری مفهومی و فرهنگی می بیند تاثیرگذاری آن به مراتب بیش از دیدن کار در سنین دیگر است.

وی با اشاره به این نکته که بیش از ۱۸ ماه روی فیلم نامه اثر سینمایی «شرم گفتن» کار شده است، گفت: دو مقوله وجدان و روزی حلال در این فیلم مد نظر بوده است.

کارگردان فیلم «شرم گفتن» با اشاره به اینکه پرداختن به وجدان انسان ها دغدغه وی در فیلم بوده است، افزود: اینکه تحت هر شرایطی و با وجود روی دادن بدترین اتفاق ها باید به دنبال تهیه رزق حلال برای خانواده خود باشیم در این فیلم مدنظر بوده است.

وی با بیان اینکه قصه فیلم به شرافت انسان ها اشاره دارد، ‌گفت: از ابتدای کار تلاش شد قصه را درست بنویسم و انرژی و حساسیت بسیاری برای آن خرج کردیم، چون روایت و قصه مناسب حتی بیشتر از بازیگران کار که شاید ویترین آن به حساب می آیند در جذب مخاطب، موثر است و به همین دلیل نیز اصراری به دعوت از چهره ها در فیلم نداشتم.

انتخاب فضاهایی چون مدرسه، ‌کوچه ها به گونه ای بوده که با دقت نظر نوجوان هشت تا ۱۵ ساله همخوان باشد

بابائیان با بیان اینکه انتخاب لوکیشن ها در این فیلم با دقت انتخاب شده است، ‌ادامه داد: انتخاب فضاهایی چون مدرسه، ‌کوچه ها با وجود برگ های پائیزی، خانه و نیز طراحی رنگ ها به گونه ای بوده که با دقت نظر نوجوان هشت تا ۱۵ ساله همخوان باشد.

وی با تاکید براین مطلب که ذات هنر یعنی خودجوشی، بیان کرد: مشکلی که در حال حاضر نویسندگان و فیلم نامه نویسان با آن روبرو هستند بسته بودن دست آنان در اثر است و نویسنده تا جایی که فضا از وی گرفته نشود می تواند به محتوا و بیان مطلب بپردازد.

کارگردان سینمای نوجوان کشور با بیان اینکه انتظار می رود برگزاری جشنواره فیلم کودک و نوجوان منظم تر باشد، عنوان کرد: موافق تفکیک جشنواره فیلم نیستم و اینکه جشنواره فیلم نوجوان در همدان و جشنواره فیلم کودک در اصفهان برگزار شود مناسب نیست، ‌ چراکه تفکیک آن سبب می شود یک اثر با یک محتوا مجددا کار شود و در نتیجه آن گیرایی کاهش می یابد.

بابائیان افزود: اگر یک جشنواره در سال به بین المللی برگزار شود ارزش و بهایش بسیار است و در مجموع جشنواره یکپارچه باارزش تر و زیباتر است.

وی با اشاره به اینکه شاید یکی از دلایلی که کارگردانان تهرانی اغلب به دنبال ساخت فیلم در پایتخت هستند کمبود بودجه در این حوزه باشد، ادامه داد: باید فیلمسازان در تنگناهای مالی قرار نگیرند تا بتوانند در فیلم ها اثرگذاری لازم را داشته باشند چراکه با فیلم می توان فرهنگسازی کرد.

باید فرهنگ را از طریق فیلم به کودک و نیز نوجوان القا کنیم تا آن را درک کند

کارگردان فیلم سینمایی «شرم گفتن» با بیان اینکه باید فرهنگ را از طریق فیلم به کودک و نیز نوجوان القا کنیم تا آن را درک کند، یادآور شد:‌ در بخش سینمایی درصد کمی از کارها به کار کودک و نوجوان تعلق دارد و بیشتر فیلمسازان به فکر برگشت بودجه و گیشه هستند.

بابائیان گفت:‌ برخی به دنبال ساخت اثر مفهومی نیستند و باید بخش دولتی فارغ از مشکل بودجه خوراک فرهنگی به نوجوان بدهد.

وی با اشاره به وضعیت سینمای نوجوان در کشور، ‌افزود:‌ متاسفانه این حوزه در کشور خیلی جدی گرفته نشده و به آن بها داده نمی شود.

لازم به ذکر است «شرم گفتن» داستانی معناگرا دارد و داستان مردی به نام رحیم را روایت می کند که پدر یک دختر نوجوان است و روزی در مدرسه از بچه ها می خواهند درباره شغل پدرشان انشایی بنویسند و سئوال این دختر از پدرش درباره اینکه او چکاره است، بی جواب می ماند.

همین موضوع باعث می شود دخترک یک روز کامل پدرش را تعقیب کند تا بفهمد از چه راهی نان در می آورد و همین اتفاق واقعیت های تلخی را برای او روشن می کند که خط اصلی داستان را تشکیل می دهد.

ابوالفضل همراه، مهسا هاشمی، مهران رجبی، افشین سنگ چاپ و صدیقه کیانفر بازیگران اصلی این فیلم هستند و تهیه کننده این فیلم غلامرضا گمرکی است و حسین بابائیان که کارگردانی فیلم‌های تلویزیونی «گل نرگس»، «آرش و پدرزن» و … را در کارنامه خود دارد، کارگردان آن است.