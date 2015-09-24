حسن یحیوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هفته دفاع مقدس بهترین فرصت و مناسبترین زمان برای قدردانی از فداکاریهای جانبازان و ایثارگران و زنده نگهداشتن یاد و خاطره شهدای گرانقدر هشت سال جنگ تحمیلی است.
فرماندار شهرستان هریس با تأکید بر اینکه جوانان امروز ادامهدهنده راه و پاسدار خون شهیدان هستند، بیان کرد: ایثارگران و شهدا با از خودگذشتگی و رشادتهای خود نعمت بزرگی را به نام امنیت در کشور به ارمغان آوردند تا امروز دشمنان این مرز و بوم جرات نزدیک شدن به مرزهای ایران اسلامی را ندارند.
وی همچنین به افتتاح یک باب مدرسه به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید در شهرستان هریس نیز اشاره کرد و گفت: این مدرسه دارای ۱۲ کلاس درس در زمینی به مساحت ۳ هزار و ۱۰۰ مترمربع و بااعتبار بیش از ۲۲ میلیارد ريال توسط بنیاد برکت مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
یحیوی از افتتاح چندین پروژه عمرانی و خدماتی طی هفته دفاع مقدس در شهرستان هریس خبر داد و افزود: نزدیک به ۲۰ پروژه آسفالتریزی خیابانها و معابر سطح شهر بخشایش و بااعتبار بیش از ۷۵۰ میلیون تومان به بهرهبرداری خواهد رسید.
فرماندار هریس ادامه داد: با در نظر گرفتن نیازهای مردم جایگاه پمپبنزین و گازوئیل که در شهر بخشایش احداثشده بود با هزینهای بالغبر ۹۰۰ میلیون تومان طی هفتههای آینده افتتاح میشود.
وی با بیان اینکه هفته دفاع مقدس یادآور رشادت و ایثارگری رزمندگان بوده و مظهر اقتدار جمهوری اسلامی ایران است، اضافه کرد: دستاوردهای دفاع مقدس با اجرای پروژههای متعدد که نشانگر رشد و توسعه مناطق شهری و روستایی است برای نسل جوان معرفی شود.
یحیوی در پایان خاطرنشان کرد: تاکنون بیش از ۵۰ درصد خانوارهای روستایی هریس از گاز طبیعی بهرهمند هستند که با اتمام پروژههای در حال اجرا شرکت گاز این رقم به ۷۴ درصد خواهد رسید.
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