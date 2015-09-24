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۲ مهر ۱۳۹۴، ۱۸:۳۴

فرماندار شهرستان هریس به مهر خبر داد:

بهره‌برداری از پروژه‌های هریس با اعتباری نزدیک به ۲۰ میلیارد ریال

بهره‌برداری از پروژه‌های هریس با اعتباری نزدیک به ۲۰ میلیارد ریال

هریس- فرماندار شهرستان هریس از افتتاح پروژه‌های عمرانی و خدماتی با اعتباری نزدیک به ۲۰ میلیارد ریال طی هفته‌های آینده در این شهرستان خبر داد.

حسن یحیوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هفته دفاع مقدس بهترین فرصت و مناسب‌ترین زمان برای قدردانی از فداکاری‌های جانبازان و ایثارگران و زنده نگه‌داشتن یاد و خاطره شهدای گران‌قدر هشت سال جنگ تحمیلی است.

فرماندار شهرستان هریس با تأکید بر اینکه جوانان امروز ادامه‌دهنده راه و پاسدار خون شهیدان هستند، بیان کرد: ایثارگران و شهدا با از خودگذشتگی و رشادت‌های خود نعمت بزرگی را به نام امنیت در کشور به ارمغان آوردند تا امروز دشمنان این مرز و بوم جرات نزدیک شدن به مرزهای ایران اسلامی را ندارند.

وی همچنین به افتتاح یک باب مدرسه به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید در شهرستان هریس نیز اشاره کرد و گفت: این مدرسه دارای ۱۲ کلاس درس در زمینی به مساحت ۳ هزار و ۱۰۰ مترمربع و بااعتبار بیش از ۲۲ میلیارد ريال توسط بنیاد برکت مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

یحیوی از افتتاح چندین پروژه عمرانی و خدماتی طی هفته دفاع مقدس در شهرستان هریس خبر داد و افزود: نزدیک به ۲۰ پروژه آسفالت‌ریزی خیابان‌ها و معابر سطح شهر بخشایش و بااعتبار بیش از ۷۵۰ میلیون تومان به بهره‌برداری خواهد رسید.

فرماندار هریس ادامه داد: با در نظر گرفتن نیازهای مردم جایگاه پمپ‌بنزین و گازوئیل که در شهر بخشایش احداث‌شده بود با هزینه‌ای بالغ‌بر ۹۰۰ میلیون تومان طی هفته‌های آینده افتتاح می‌شود.

وی با بیان اینکه هفته دفاع مقدس یادآور رشادت و ایثارگری رزمندگان بوده و مظهر اقتدار جمهوری اسلامی ایران است، اضافه کرد: دستاوردهای دفاع مقدس با اجرای پروژه‌های متعدد که نشان‌گر رشد و توسعه مناطق شهری و روستایی است برای نسل جوان معرفی شود.

یحیوی در پایان خاطرنشان کرد: تاکنون بیش از ۵۰ درصد خانوارهای روستایی هریس از گاز طبیعی بهره‌مند هستند که با اتمام پروژه‌های در حال اجرا شرکت گاز این رقم به ۷۴ درصد خواهد رسید.

کد مطلب 2923628

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