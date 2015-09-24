صبای قم برابر سپاهان اصفهان پیروز شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال سپاهان اصفهان امروز نخستین شکست فصل خود در لیگ چهاردهم فوتبال را در قم و برابر صبای قم متحمل شد.

تیم‌های صبای قم و سپاهان اصفهان غروب پنج‌شنبه در ورزشگاه یادگار امام(ره) قم به مصاف هم رفتند که صبا موفق شد یک بر صفر زردپوشان اصفهانی را شکست دهد.

در این بازی صبا بازی را بسیار خوب آغاز کرد و در دقیقه ششم بازی روی سماجت محمد اوسانی با پای وی و ضربه تمام کننده جلال علیمحمدی به گل رسید.

سپاهان پس از این گل در اواسط نیمه نخست فرصت خوبی برای به تساوی کشاندن بازی داشت اما ضربه فوزیل موسی اف به تیرک دروازه حامد لک برخورد کرد.

تماشاگران صبا از این بازی استقبال بسیار خوبی داشتند و حدود ۴ هزار تماشاگر صبا از این بازی استقبال کردند.

صبا با این برد به دومین پیروزی خود در لیگ بر‌تر دست پیدا کرد.