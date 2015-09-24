نشست اضطراری سعودی ها برای کاهش پیامدهای فاجعه منا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ولیعهد عربستان دستور رسیدگی به وضعیت حادثه منا را صادر کرد. محمد بن نایف بن عبدالعزیز ولیعهد و رئیس کمیته حج عربستان در جلسه ای با مقامات این کشور از آنها خواسته است علت حادثه را جستجو کنند. در پی وقوع حادثه منا همچنین مقامات اجرایی و امنیتی عربستان طی نشستی اضطراری به بررسی ابعاد این رسوایی بزرگ و پیامدهای بین المللی منفی آن پرداختند.

به گفته منابع خبری رسیدگی به این حادثه شروع شده و قرار است نتیجه آن به اطلاع پادشاه عربستان برسد. قبل از این بر اثر حادثه سقوط جرثقیل مربوط به شرکت خاندان سعودی ۱۰۸ زائر بیت الله الحرام جان خود را از دست داده بودند.

در حادثه جرثقیل نایف گفته بود این حادثه تاثیری در مراسم حج نداشته و حفظ امنیت جان زائران از اولویت های عربستان باقی خواهد ماند. هر چند خالد الفالح وزیر بهداشت عربستان قول داده به حال مصدومان حادثه منا رسیدگی شود، اما گزارش های رسیده حاکی است بیشترین سهل انگاری ها در موضوع رسیدگی به مجروحان انجام می گیرد به طوری که این سهل انگاری ها موجب افزایش شمار قربانیان شده است.

بر اساس آمارها هر سال صدها نفر در حوادث مختلف مراسم حج تمتع جان خود را از دست می دهند ولی اقدام خاصی برای جلوگیری از این حوادث انجام نمی شود. کشورهای مختلف شرکت کننده در مراسم حج دولت عربستان را به بی کفایتی در برگزاری این مراسم متهم کرده اند.