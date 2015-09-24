ختم سوره حمد در رادیو قرآن برای درگذشتگان و مجروحان «منا»

به گزارش خبرگزاری مهر، رادیو قرآن با اعلام بیانیه و تسلیت به خانواده های درگذشتگان در فاجعه خونبار «منا» از طرح اهدای هزاران ختم سوره مبارکه حمد به روح جانباختگان حادثه «منا» و نیز دعا برای شفای عاجل مجروحان خبر داد.

در متن اطلاعیه این شبکه آمده است: «بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

شبکه رادیو قرآن در پی فاجعه غمبار به لقای الهی پیوستن تعداد زیادی از حاجیان ایرانی در سرزمین منا، ضمن اعلام همدردی با عموم مسلمانان جهان و تسلیت به ملت شریف ایران به ویژه خانواده‌های جان باختگان، طرح اهدای هزاران ختم سوره مبارکه حمد به روح جانباختگان این حادثه و نیز دعا برای شفای عاجل مجروحان را برای مدت سه روز برگزار می کند.

راديو قرآن از عموم مردم قرآن دوست به ويژه جامعه قرآني كشور، قاریان و حافظان قرآن کریم دعوت می کند با قرائت سوره مبارکه حمد و اهدای آن به روح درگذشتگان سرزمین منا، در این امر خداپسندانه مشاركت کنند.

از فردا جمعه، سوم مهرماه، نیز شبکه رادیو قرآن قرائت سوره حمد با صدای همه قاریان قرآن کریم کشورمان را در دستور کار خود دارد.

در طول اجرای این طرح، رادیو قرآن با تعدادی از قاریان قرآن پیشکسوت و نیز جوانان خوش خوان ارتباط تلفنی برقرار خواهد کرد تا ضمن قرائت سوره مبارکه حمد، ثواب این قرائت ها به روح درگذشتگان و نیز نیت آرزوی شفای مجروحان اهدا شود.

از جمله، برنامه تلاوت‌های درخواستی طی بعد از ظهر روز جمعه از ساعت ۱۴:۳۰ آماده دریافت نظرات و پیام های عموم قرآنیان است.

در این برنامه نیز قرائت سوره حمد با صدای تعدادی از قاریان قرآن کریم به نیت شادی روح جانباختگان و نیز شفای مجروحان این فاجعه غمبار پخش می شود.

شماره پيامك ۳۰۰۰۰۱۱۴ راديو قرآن نیز آماده دریافت مشاركت مردم مسلمان ایران در قالب دلنوشته و نظرات است.

عموم قرآنیان کشور می توانند مشاركت خود در این طرح را به این سامانه اعلام کنند.»