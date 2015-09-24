حل نکردن مشکلات اقتصادی آب ریختن به آسیاب دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف شامگاه پنجشنبه در مراسم اربعین شهدای گمنام پارک «مردم» همدان با تسلیت به خانواده‌های زوار بیت‌الله الحرام گفت: این حادثه ملت ایران را غم‌زده کرد و در روزی که روز اوج مراسم بود تعدادی از مسلمانان با بی تدبیری و بی لیاقتی آل سعود جان به جان آفرین تسلیم کردند.

فرمانده لشگر ۵ نصر دوران دفاع مقدس در ادامه با قدردانی از برگزار کنندگان مراسم اربعین شهدای گمنام پارک مردم همدان و بیان اینکه هفته دفاع مقدس یادآور رشادت های ملت، مجاهدت های فرزندان این مرز و بوم و امام شهدا است، گفت: باید ضمن انتقال فرهنگ و راه شهدا به نسل جدید، اینکه چگونه دفاع مقدس افتخار آفرین شده را برای جوانان بازگو کرد.

وی با بیان اینکه باید از گذشته و وقایع سودمند و مهم آن از جمله دوران هشت سال دفاع مقدس درس گرفت، گفت: باید این دوران را چراغ راه و شمع فروزان مسیر آینده قرارداد.

وی با بیان اینکه نباید از این وقایع غفلت کرد وگرنه شهدا از ما نخواهند گذشت، گفت: مردم در دفاع مقدس حضور یافتند و نقش اساسی داشتند و نباید از این حضور به سادگی عبور کرد.

شهدای جنگ تحمیلی از اقشار مختلف مردم بودند اما به فلسفه این کار توجه نمی شود

قالیباف با اشاره به اینکه شهدای جنگ تحمیلی از اقشار مختلف مردم بودند اما به فلسفه این کار توجه نمی شود، گفت: اگر حضور مردم در دفاع مقدس نبود پیروزی در دفاع مقدس ممکن نمی شد.

وی با اشاره به اینکه در سال ۵۹ و ماههای اول جنگ بنی صدر خائن تفکراتی داشت که حضور مردم در عرصه دفاع مقدس را جایز نمی دانست و بر اساس استدلالش کار جنگ و کار نظامی از عهده هر کسی بر نمی آمد، عنوان کرد: درست است که جنگ از پیچیده ترین علوم دنیاست و کسانی باید جنگ را اداره کنند که سالها آموزش دیده اند، اما در شش ماه اول جنگ تحمیلی با این استدلال حضور مردم در عرصه دفاع مقدس کمرنگ بود که این استدلال با فرهنگ انقلاب اسلامی ایران همخوانی نداشت.

وی در ادامه با بیان اینکه از زمانی که امام بنی صدر را برکنار کرد و اجازه حضور مردم در عرصه دفاع مقدس داده شد کارها به درستی پیش می رفت، گفت: بدون آموزش کسی وارد جنگ نمی شد و مردم در عرصه دفاع حاضر شدند.

فرماندهان و شهدای فرمانده از دل همین مردم بار آمدند

قالیباف با بیان اینکه بزرگترین فرماندهان و شهدای فرمانده از دل همین مردم بار آمدند، گفت: تمام مراکز نظامی دنیا از طراحی و اجرای عملیات کربلای ۵ متحیر بودند.

فرمانده لشگر ۵ نصر دوران دفاع مقدس با بیان اینکه امام به مردم باور داشت و هرگاه مردم کاری انجام دهند به طور حتم موفق خواهد بود، گفت: مردم ضمن ایثارگری و مدیریت درست جنگ زمینه افتخار آفرینی را مهیا کردند.

وی با بیان اینکه میدان جنگ سخت ترین مکان و از پیچیده ترین علوم است اما مردم فنون را خوب یاد می گرفتند، گفت: اگر امروز کشور در عرصه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی دچار مشکل و چالش است علت آن نسپردن کار به دست مردم است چراکه کارها به روش دولتی پیش برده می شود و اجازه داده نشده تا مردم به صورت خودجوش برای حل مسائل وارد عمل شوند.

وی با بیان اینکه مانند دوران جنگ تحمیلی باید به جوانان میدان داده شود، گفت: چراوقتی دوران دفاع مقدس و مجاهدت است فرصت برای جوانان و مردم مهیاست اما در میدان تولید و ثروت مرد خاص باید وارد کار شوند و جوانان بی تجربه محسوب می شوند؟

مردم و جوانان بر اساس لیاقت ها در میدان جنگ رشد پیدا کردند و فرمانده شدند

قالیباف به نقش رهبری در دوران دفاع مقدس اشاره کرد و با بیان اینکه پس از عزل بنی صدر توسط امام، مردم مدیریت جنگ را خود بر عهده گرفتند و فضا برای حضور مردم در جبهه های جنگ مهیا شد، گفت: مردم و جوانان بر اساس لیاقت ها در میدان جنگ رشد پیدا کردند و فرمانده شدند.

وی با بیان اینکه امام خمینی(ره) اهل مشورت بود و در تصمیم گیری ها قاطعانه عمل می کرد، گفت: امام چه در دوران جنگ و چه در زمان پذیرش قطعنامه مسئولیت پذیر بود.

قالیباف به باور و ایمان رزمندگان اشاره کرد و با بیان اینکه رابطه بین سرباز و فرمانده آنقدر عمیق و دقیق بود که قابل بحث نیست، گفت: اواخر جنگ تحمیلی و زمانی که امام خواستار آزادسازی مهران شدند رزمندگان با کمترین امکانات در گرمای ۵۴ درجه تابستان، مهران را آزاد کردند.

فرمانده لشگر ۵ نصر دوران دفاع مقدس با بیان اینکه رابطه بین سرباز و فرمانده به قدری عمیق بود که نقش ستون فقرات و اساس کار را ایفا می کرد، گفت: تحت هیچ شرایطی نباید از محور ولایت خارج شد کمااینکه هرگز به تهدیداتی که براساس تفکر مادی در جنگ حاکم می شد گوش ندادیم.

قالیباف با تاکید بر اینکه رزمندگان باورشان سنت های الهی بود و هیچ گاه از دشمن و امکانات آنها نمی ترسیدند، ادامه داد: رزمندگان به امداد غیبی ایمان داشتند که جبهه، جبهه ای الهی است و تردید نداشتند که پیروزی از آن آنهاست.

دشمن شکست انقلاب، سقوط نظام و تجزیه ایران را هدف قرار داده بود

وی با بیان اینکه دشمن شکست انقلاب، سقوط نظام و تجزیه ایران را هدف قرار داده بود، گفت: بیش از ۱۰ قطعنامه در آن دوران از سوی سازمان ملل صادر شد که قطعنامه ۵۹۸ نزدیکترین و منصفانه ترین قطعنامه نسبت به سایر موارد بود.

فرمانده لشگر ۵ نصر دوران دفاع مقدس عنوان کرد: تنها زمانی که ایران مورد تهاجم کشورهای دشمن قرار گرفت اما وجبی از آن را از دست نداد، دوران انقلاب اسلامی بود.

قالیباف با تاکید بر اینکه باید آرمانهای انقلاب را مدنظر قرار داد، گفت: همواره باید به غیب و نصرت الهی ایمان داشت و از امکانات و تهدید دشمن ولو با حساب مادی ناامید نشد.

وی با بیان اینکه باید هر چه دشمنان به دنبال توسعه ظلمند ما به دنبال پیروزی باشیم و به دلیل نبود امکانات در برابر دشمن کوتاه نیاییم، گفت: وعده های الهی به قوت خود باقی است و باید در مسیر فرهنگ ایثار و شهادت حرکت کنیم.

قالیباف با بیان اینکه باید به مردم خدمت کنیم و به این باور برسیم که خدا مارا می بیند و باید با فرهنگ جهادی کار کنیم، گفت: هرگز از حرکت در مسیر فرهنگ تلاش و کوشش دریغ نکنیم.

اگر دیروز در جبهه های نظامی تلاش می کردیم امروز جبهه مبارزه با دشمن کار است و کار و کار

وی با اشاره به اینکه اگر دیروز در جبهه های نظامی تلاش می کردیم امروز جبهه مبارزه با دشمن کار است و کار و کار، گفت: نباید تسلیم بهانه جویی ها شد و جوانان جویای کار باید حمایت شوند و فرصتی مهیا شود تا فرهنگ جهادی محقق شود.

وی با تاکید بر اینکه اگر مسایل اقتصاد و اشتغال را حل نکنیم آب به آسیاب دشمن ریخته ایم، گفت: نباید در سیستم بروکراسی و اداری گیر کنیم بلکه باید به این باور برسیم که کار نشدنی وجود ندارد.

قالیباف با بیان اینکه این انقلاب متعلق به مستضعفان بوده و در هر فراز و نشیبی باید وحدت جامعه حفظ شود، گفت: وحدت جامعه باید منسجم بماند و حول محور ولایت فقیه باشد.

وی با تاکید براینکه باید همه گوش به فرمان رهبری باشند، گفت: شرط تداوم انقلاب اسلامی ایران وحدت جامعه حول رهبری و ولایت فقیه است و باید با روحیه مجاهدت و اخلاص و تبعیت از رهبری در خدمت به مردم لحظه ای غفلت نکنیم و این امر وظیفه هر دلسوز نظام است.

وی با بیان اینکه زمانیکه کشور به مردم نیاز داشت مردم بدون هیچ پیش شرطی وارد صحنه شدند، گفت: امروز اگر به این مردم خدمت نکنیم ظلم کرده ایم.