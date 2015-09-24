نهایت همکاری را با نیروهای امدادی ایران در مکه داشته باشید

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نامه آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای محمد بن نایف

وزیر کشور پادشاهی عربستان سعودی

سلام علیکم

متاسفانه عید اکبر مسلمین در موسم تمتع امسال با حادثه دلخراش جان باختن صدها زائر بیت الله الحرام محزون گردید، حوادث اخیر در مراسم حج تمتع امسال که منجر به جان باختن و مجروح شدن تعداد زیادی از زائران حرم امن الهی از جمله زائران ایرانی شد نگرانی شدیدی را در جامعه اسلامی ایجاد کرده است که جا دارد به طور دقیق علت بروز چنین حوادث تلخی بررسی شود و تلاش مضاعقی برای جلوگیری از تکرار اینگونه حوادث صورت پذیرد.

به عنوان وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران از شما می خواهم به مسئولان سعودی دخیل در امر حج دستور دهید تا نهایت همکاری را با نیروهای امدادی جمهوری اسلامی ایران مستقر در مکه مکرمه و صحرای منی داشته باشند تا امور زائران ایرانی هر چه سریعتر ساماندهی شود . همچنین آمادگی کشور خود را برای اعزام نیروهای امدادی و کمک های پزشکی لازم اعلام می دارم.

درحادثه مرگبار که صبح امروز در اثر ازدحام جمعیت در رمی جمرات در منا رخ داد صدها تن از حجاج جان خود را از دست دادند که در میان آنان نام 95 تن از حجاج ایرانی نیز دیده می شود.