اعتبارات سال 85 بهزيستي 2 برابر مي شود

محمدرضا خباز در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: سال 84 كل اعتبارات بهزيستي با حدود 54 فعاليت رسمي در حوزه هاي مختلف حدود 300 ميليارد تومان بود كه اين مبلغ با تلاش و پيگيري مسئولان سازمان و همچنين توجه ويژه دولت و نمايندگان مجلس به اقشار محروم تحت پوشش ، قرار است در سال آينده به 2 برابر افزايش يابد.

وي خاطر نشان كرد: البته بر اساس آنچه قانون براي بهزيستي مشخص كرده ، بايد به منظور رسيدن به برنامه ها و اهداف برنامه چهارم توسعه ، بودجه سازمان بهزيستي 7 برابر اعتبار سال جاري يعني حدود 2هزار و 100 ميليارد تومان باشد. در صورتي كه سال آينده با رشد 100 درصدي اعتبارات تازه دو هفتم بودجه اختصاص پيدا خواهد كرد.

معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي در مورد تصويب بودجه پيشنهادي سازمان تاكيد كرد: در لايحه بودجه دولت به مجلس معمولا 2 الي 3 درصد آن تغيير پيدا كرده و شايد از آن كم شود. در غير اين صورت بودجه دستگاههاي مختلف بدون هيچ تغييري به تصويب مي رسد.