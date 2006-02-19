به گزارش خبرنگار تلويزيون "مهر"، رانش كومار سينگ فيلم سينمايي "نافرمان" را در سال 2000 بر اساس فيلمنامهاي از اكرام اختر جلوي دوربين برد. اين فيلم محصول هندوستان است. در فيلم "نافرمان" بازيگراني چون سانجي دات، مانيشا كويرالا، آديتا پانچولي، ايندر كومار و تينا سن به ايفاي نقش پرداختهاند.
داستان "نافرمان" درباره فردي به نام ويكرام، تبهكار خطرناك است. او با مرد خلافكار ديگري به نام راجا رابطه خوبي دارد و مثل برادر هستند. راجا در يكي از خلافهايش مردي را ميكشد. از سوي ديگر پسر بچه كوچكي به نام سوريا شاهد اين قتل است و شاهدان به دلايل عاطفي از معرفي قاتل امتناع ميكند. به مرور زمان بين سوريا و راجا دوستي عميقي ايجاد ميشود و از اين پس راجا مانند پدر سوريا ميشود و سالها مي گذرد، تا اينكه سوريا عاشق دختري به نام كارن ميشود و راجا به عنوان بزرگتر او به خواستگاري كارن ميرود، اما راجا با ديدن دختر كارن متوجه مي شود كه او خواهر ويكرام تبهكار معروف است و ...
فيلم سينمايي "نافرمان" روز چهارشنبه سوم اسفند از شبكه تهران پخش ميشود.
