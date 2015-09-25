نیروهای آمریکایی قدم در خاک عراق بگذارند با آنها خواهیم جنگید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «جعفر الحسینی» سخنگوی گردان های حزب الله عراق در سخنانی به برخی اخبار مبنی بر اعزام نیروهای آمریکایی به عراق واکنش نشان داد.

بر اساس این گزارش، وی در این زمینه با بیان اینکه آمریکا نمی‌خواهد جنگ با داعش در عراق پایان یابد، تصریح کرد: اگر نیروهای آمریکایی وارد خاک عراق شوند، با آنها خواهیم جنگید.

سخنگوی گردان های حزب الله عراق همچنین تأکید کرد: کاملا روشن است که هدف آمریکایی ها از حضور در خاک عراق، ضربه زدن به گروه های مقاومت و نیروهای مردمی است.

الحسینی همچنین با بیان اینکه حزب الله عراق اقدام به ارائه آموزش های نظامی به عشایر عراقی به منظور مقابله با داعش کرده است، تصریح کرد: ما برای مقابله با داعش از قدرت کافی برخوردار هستیم و در صورتی که هر نیروی خارجی وارد کشورمان شود، این حق را داریم که با آن وارد جنگ شویم.