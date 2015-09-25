تشکیل کمیته۴ نفره برای پیگیری وضعیت جان باختگان و مجروحان

حجت‌الاسلام شهسواری در گفتگو با خبرنگار مهر، آخرین تعداد کشته‌شدگان ایرانی را تا این لحظه همان ۱۳۱ نفر دانست و گفت: تعداد مفقودین هنوز مشخص نیست و پس از اتمام بررسی‌ها، آمار نهایی مفقودین، مجروحان و کشته‌شدگان به طور دقیق مشخص و اعلام می‌شود.

وی با اشاره به اینکه کمیته چهار نفره برای بررسی وضعیت حادثه روز گذشته منا تشکیل شده است، گفت: در این کمیته نماینده وزارت حج عربستان، سازمان حج و زیارت و بعثه مقام معظم رهبری حضور دارند که بررسی‌های لازم برای پیگیری آخرین وضعیت کشته‌شدگان و مجروحان و مفقودین انجام خواهد شد.

به گفته شهسواری، وزارت خارجه نیز در حال پیگیری حادثه روز گذشته منا است.

سخنگوی سازمان حج و مدیر روابط عمومی این سازمان، گفت: همچنان پیگیری‌ها برای زائران ایرانی که کشته و یا مفقود شده‌اند، ادامه دارد و بیمارستان‌ها و سردخانه‌ها در حال بررسی هستند.