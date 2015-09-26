اساتید جوان دانشگاهی مشمول جوایز بنیاد ملی نخبگان می شوند

سعید سهراب پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آیین نامه های موجود بنیاد ملی نخبگان تنها مشمول اساتید پیشکسوت و دارای سن بالا و دانشجویان می شود که در این میان برای انتخاب اساتید جوان دانشگاهی در آیین نامه های موجود بنیاد با خلاء مواجه هستیم.

وی اضافه کرد: به طور مثال جایزه علامه طباطبایی به اساتید با سابقه علمی و آموزشی و دارای سن بالا اعطا می شود و در این نوع جوایز جایگاهی برای اساتید جوان دانشگاه ها دیده نشده است.

قائم مقام بنیاد ملی نخبگان با اشاره به آغاز تدوین آیین نامه استادان سرآمد دانشگاهی در این بنیاد گفت: هدف از تدوین این آیین نامه شناسایی اساتید جوان و برجسته کشور است.

سهراب پور بیان کرد: کمیته های تخصصی برای تدوین آیین نامه استادان سرآمد دانشگاهی در بنیاد ملی نخبگان تشکیل شده و این کمیته ها درحال تدوین این آیین نامه هستند.