نامزدهای آنونس، تیزر و پوستر جشنواره «یاس» معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، از میان ۶۰ اثر رسیده به مسابقه آنونس و تیزر در بخش اقلام تبلیغی و اطلاع رسانی، هیات انتخاب سه اثر را برای حضور در مرحله نهایی این بخش از جشنواره فیلم یاس انتخاب کردند.

اسامی نامزدهای مسابقه تیزر و آنونس بخش اقلام تبلیغی و اطلاع‌رسانی به شرح زیر اعلام می‌شود:

علیرضا همتی برای ساخت تیزر فیلم «تا مدار صفر درجه»

محسن صرافی برای ساخت تیزر فیلم‌های «دلشوره» و «شبیه شیدایی»

شهرام مولودی برای ساخت آنونس فیلم «برنده»

در اين دوره از جشنواره ۱۲۸هنرمند با ۳۹۲ اثر در بخش اقلام تبلیغی و اطلاع رسانی جشنواره فیلم یاس شرکت کردند. اين آثار براي شركت در مسابقه‌های عکس فیلم، پوستر فیلم و آنونس و تیزر فیلم به دبیرخانه ارسال شد.

حمید جبلی، مهدی پاکدل و خسرو خسروشاهی انتخاب و داوري آثار رسيده در بخش اقلام تبليغي و اطلاع‌رساني جشنواره فیلم یاس را بر عهده دارند.

در بخش عکس فیلم، ۲۹۴ قطعه عکس در قالب ۴۹ مجموعه از ۳۹ عکاس تاکنون به دبیرخانه جشنواره رسیده است. همچنین در بخش پوستر فیلم جشنواره، ۳۸ قطعه پوستر از ۳۴ طراح پوستر و در بخش تیزر و آنونس فیلم، ۶۰ تیزر از ۵۵ هنرمند به دبیرخانه جشنواره رسیده است.

نامزدهای مسابقه پوستر جشنواره فیلم یاس معرفی شدند

پس از ارسال ۳۸ قطعه پوستر به دبیرخانه این دوره از جشنواره فیلم یاس، هیات انتخاب متشکل از حمید جبلی، مسعود پاکدل و خسرو خسروشاهی، ۳ نامزد را برای حضور در مرحله نهایی معرفی کردند.

اسامی نامزدهای مسابقه پوستر این جشنواره به شرح زیر اعلام می‌شود:

علیرضا آب آب برای طراحی پوستر فیلم «نان شب»

مجید برزگر برای طراحی پوستر فیلم «پریدن از ارتفاع کم»

یلدا منتظری برای طراحی پوستر فیلم «جاده شهریار»

در بخش پوستر جشنواره، ۳۸ قطعه پوستر از ۳۴ طراح پوستر به دبیرخانه جشنواره ارسال شده بود

سومين جشنواره بين‌المللي فيلم ويدیويي ياس، ۱۱ تا ۱۶ مهر ماه سال جاري در استان مازندران و به دبيري حسين مسافرآستانه برگزار مي‌شود.