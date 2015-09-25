به گزارش خبرگزاری مهر، قرار است سردیس استاد معتمدنژاد به عنوان نماد هویتی قطب علمی ارتباطات ایران در محل این دانشکده نصب شود.

همچنین اتاقی به نام استاد معتمدنژاد در این ساختمان در نظر گرفته شده است تا به شکلی نمادین بیانگر تداوم میراث علمی این استاد بزرگ و یادآور حضور موثر و ماندگار ایشان در فضای این دانشکده باشد. این اتاق دیواری شیشه­ ای دارد و لوازم اتاق کار و بخشی از کتابخانه استاد که توسط خانواده محترم ایشان به دانشکده سپرده شده است در آن جای خواهد گرفت.

انتقال سردیس دکتر معتمدنژاد با استقبال دکتر سلیمی رئیس دانشگاه، دکتر کارگر معاون عمرانی دانشگاه، دکتر فرقانی رئیس دانشکده ارتباطات و تعدادی از اعضای هیات علمی دانشکده همراه بود.

قرار است در مراسم افتتاح رسمی دانشکده ارتباطات از سردیس استاد معتمدنژاد و اتاق کار ایشان رونمایی شود.