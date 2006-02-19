جام جهاني كوچك از راه مي رسد

به گزارش خبرنگار "مهر" كره جنوبي براي حضور در اين رقابت ها اسامي خود را اعلام كرده است . اين تيم در تمام ادوار مسابقات قهرماني جهان بر سكوي نخسيت ايستاده وحتي اگر هيچ چهره سرشناسي را با خود همراه نداشته باشد باز هم بهترين تيم خارجي خواهد بود. چرا كه نفرات اول و دوم تيم ملي كره تفاوت چنداني با يكديگر ندارند.

اسپانيا كشوري كه اوايل سال جاري در مادريد ميزبان مسابقات جهاني 2005 بود و بعد از ايران بر سكوي سوم ايستاد نيز با تركيب اصلي خود به تهران مي آيد. اسپانيا همواره در مسابقات جهاني يكي از تيم هاي قابل احترام بوده و حرف هاي زيادي براي گفتن داشته است. ميزبان اين رقابت ها يعني ايران هم كه از سال 97 به بعد روي سكوي دوم رقابت هاي جهاني جا خوش كرده منتظر فرصت است تا به جايگاه نخست اين رقابت ها دست پيدا كند.



مسئولين فدراسيون تكواندو چنانچه بتوانند حضور تركيه و آذربايجان را در همين مدت زمان باقي مانده قطعي كنند، آن زمان است كه شاهد جام جهاني كوچك خواهيم بود. تركيه و آذربايجان در سال هاي قبل همواره ميهمان ثابت جام فجر بودند و معلوم نيست كه چرا در اين دوره به تهران سفرنكرده اند. البته حضور همان سه تيم در كنار تيم هاي اردن، پرتغال و چين هم نويد رقابت هاي سطح بالايي را در جام هجدهم مي دهد.

از سوي ديگر مربيان تيم ملي بايد براي تيم هاي داخلي برنامه خاصي تدارك ببينند . حضور نفرات اصلي تيم ملي ، نفراتي مثل ساعي، خداداد ، تاجيك ، بي باك ، نفجم و... هم مي تواند در بالا رفتن سطح فني رقابت ها مفيد باشد و هم انگيزه تيم هاي خارجي را دو چندان كند. نكته اي كه مي تواند در سال هاي آينده ضمن افزايش تيم هاي علاقمند براي حضور در اين رقابت ها ، گام هاي مثبتي براي كسب ميزباني رقابت هاي جهاني باشد.